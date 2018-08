Úbeda acoge hoy el Campeonato de España de ajedrez relámpago Peter Leko, ganador un día del Ciudad de Linares, ha vuelto este año para jugar el CECLUB. / ENRIQUE Mañana el Hotel Aníbal se reencuentra con los tableros en el de rápidas, justo cuando se cumplen 40 años del primer torneo Ciudad de Linares fundado por Luis Rentero ÁNGEL MENDOZA Sábado, 18 agosto 2018, 00:29

El festival de ajedrez de Linares se traslada este sábado a Úbeda. Con la magnitud que ha cogido el evento, las instalaciones de la ciudad minera se quedaron pequeñas y desde la organización decidieron hacer partícipe a otra de las ciudades vecinas donde el deporte de los tableros se hizo fuerte y se consolidó desde los años 80 hasta 2010.

Será hoy sábado en la Plaza Vázquez de Molina donde se disputen el Campeonato de España de Ajedrez Relámpago, que desde las 8:00 y hasta las 11:30 verá como los mejores jugadores por equipos que hasta hace unos días competían en Primera División y División de Honor, lo hacen de forma individual en una suerte muy vistosa donde cada ajedrecista juega contra el crono y contra sí mismo.

Precisamente este sábado concluyen los campeonatos de clubes de Segunda División. En División de Honor y después de un final emocionante, se alzaron con el título de campeones los vascos del Sestao Bizkaialde con 12 puntos. Con uno menos, subcampeones fueron los murcianos del Beniaján Duochess, y terceros lo cántabros del Solvay. Descendieron Jaime Casas y los sevillanos del Oromana.

Recuerdos en el Aníbal

En Primera División se cumplieron los pronósticos y los vascos del Gros Xake Taldea lograron el título y recuperar su plaza en la élite, terminando con 13 puntos. Uno menos obtuvieron los madrileños del Collado Villalba, que también ascienden.

El C.A. Silla de Valencia completó el podio con la posición de bronce. Descendieron a Segunda División Real Oviedo y Solvay B.

El domingo 19, el ajedrez sale también de El Pósito y se va al enclave por excelencia de los tableros en España, el Hotel Aníbal,allí donde Kasparov dio sus mejores partidas, se retiró en 2015 y ensalzó el valor del torneo que había fundado el fallecido Luis Rentero Suárez. Esta vez será con el Campeonato de España de ajedrez rápido, de 11:30 a 21:00 horas habrá partidas

En los tableros

Este 2018 se cumplen 40 años desde que un empresario hostelero, aficionado al deporte-ciencia y que había sigo jugador en su juventud, decidiera poner a Linares en el mapa de los tableros. Vaya si lo consiguió.

Sirva como detalle que en Cuba se conocían Madrid y Linares como principales referencias españolas, o que en la antigua Unión Soviética se pudieran comprar mapas de Europa donde aparecían como ciudades destacadas de España: Madrid, Barcelona, Bilbao y Linares, pues la gran potencia del ajedrez mundial tenía en una pequeña localidad andaluza de pasado minero el mejor torneo, allá donde los niños soñaban con jugar un día, el bautizado por la prensa especializada como 'el Wimbledon del ajedrez'.

Historia

40 años de aquella primera edición que ganase Jann Eslon, 8 años desde la última edición del ya Torneo Intercontinental que venciera Veselin Topalov con una sucesión de partidas que han pasado a la historia. Con un Magnus Carlsen niño cuyas partidas en el Aníbal le valieron el sobrenombre del 'Mozart del ajedrez'.

Levon Aronian, Anatoli Kárpov, Boris Spaski, Ljubo Lujubojevic, Vishy Anand, Peter Leko, Víktor Korchnói, Vasili Ivanchuk, Ruslan Ponomariov, Jan Timman, Alexei Shirov, Paco Vallejo, Judit Polgar y tantos inmensos genios que marcaron época y pasaron por Linares, sólo faltó Fischer de entre los más grandes, hasta que la crisis se cebó con la ciudad e hizo insostenible que desde hace 8 años alguien ose quitarle el cetro a Kasparov.

Se fue el mejor torneo del mundo, que fue capaz de sobrellevar la guerra fría, pero no pudo con la propia decadencia en la que vive hoy Linares. Pero la impronta del ajedrez en Linares era ya tan notable, que la FEDA, ayuntamiento y Diputación, apostaron por un festival de ajedrez con los mejores jugadores de España, para sucederlo.

Referente

No es lo mismo, pero Linares sigue estando en el mapa como enclave referente del ajedrez español, y algunos de los que entonces se sentaban en las mesas de privilegiados del Aníbal, lo hacen ahora como jugadores de clubes nacionales en El Pósito. Al fin y al cabo, si algo tiene claro el linarense de a pie, es aquellos años dorados de la ciudad ya no van a volver. Por mucho que se echen a la calle a reclamarlo. Por suerte, la FEDA encabezada por Javier Ochoa, y los mejores jugadores de este deporte, sí que no se han olvidado de lo que un día fue Linares y le siguen rindiendo tributo estos días.