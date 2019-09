Ciclismo 'Triki' Beltrán golpea de nuevo en la Copa Diputación Jaén XCM Beltrán, junto a Castilla y Martínez Trillo. / RFAC El jienense se impuso en la 'III Maratón BTT La Serrana de Segura de la Sierra', cuarta prueba y ecuador de la competición JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 17 septiembre 2019, 01:10

La Copa Diputación de Jaén BTT Maratón 2019 no se tomó ni un respiro. Si hace una semana fue Cazorla y sus espectacular entorno, ahora le llegó el turno a Segura de la Sierra. Allí se disputó este domingo la 'III Maratón BTT La Serrana de Segura de la Sierra' y con ella se llegó al ecuador de una competición que a final de temporada coronará a los nuevos campeones de larga distancia en la provincia. En esta ocasión un marco incomparable como es la Sierra de Segura sirvió de escenario a la prueba organizada por el ayuntamiento local.

Su recorrido, intenso y exigente de 56 kilómetros y unos 2.000 metros de desnivel positivo acumulado, obligó a los alrededor de cien participantes a realizar un enorme esfuerzo para completar este auténtico reto de BTT. Desde los primeros compases tras la salida en Cortijos Nuevos se vio que uno de los grandes favoritos, Manuel 'Triki' Beltrán (C.D. Triki Beltrán), iba a cumplir los pronósticos y puso tierra de por medio en cuanto tuvo ocasión.

Así las cosas, el jienense mantuvo la diferencia respecto al sub 23 Manuel Jesús Castilla (Bicicletas Rodríguez Extremadura), promesa del ciclismo en carretera que cambió a las 'ruedas gordas' por un día. Victoria para Beltrán, con Castilla a 49 segundos y Francisco Martínez Trillo (Hispamiel Kaninabikes Andújar) tercero ya a más de 6 minutos.

Los ganadores por categorías fueron en categoría junior: Eduardo Manuel Chamorro (C.D. FS Bike), sub 23: Manuel Jesús Castilla (Bicicletas Rodríguez Extremadura), élite: Manuel Beltrán (C.D. Triki Beltrán), máster 30: José Javier Ruiz (Cotexa On Bike Team), máster 40: Eduardo del Castillo (C.C. Perbike Grúas Paco), máster 50: José Hurtado (C. Ciclot. de Torreperogil), máster 60: Antonio Segura (C.D.C. Ogíjares).

En la prueba y en la entrega de trofeos estuvieron presentes Esperanza Chinchilla, alcaldesa de la localidad, y su concejal de Deportes, Manuel Robles.

Tras esta prueba le seguirá todo un clásico del BTT de Jaén como es el 'XII Dessafío Sierra Sur de Jaén', previsto para el 5 de octubre y que este año tendrá en Frailes su punto de inicio y final, con inscripciones igualmente abiertas.