Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Integrantes del conjunto amarillo desplazados al pabellón Ciudad de Tudela. Ribera Navarra FS

Tercera victoria consecutiva del Jaén FS POR 2-3 ante el Ribera Navarra

El conjunto amarillo confirma su mejoría con un triunfo sufrido, trabajado y merecido que le sirve para afianzarse en los puestos de privilegio

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Este Jaén Paraíso Interior FSsigue construyendo una leyenda granítica en Primera División. Cuando parece que no iba a ser su año, con un inicio plagado ... de dudas que ponía en peligro su habitual presencia en la Copa de España, los pupilos dirigidos por Dani Rodríguez han enlazado tres victorias consecutivas que han devuelto a la entidad jienense a los puestos de privilegio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Franco protagoniza los calendarios de 2026 en el pueblo jienense de Puente de Génave
  2. 2 Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad
  3. 3

    Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana
  4. 4 El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad
  5. 5 Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44
  6. 6 Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable
  7. 7 La oferta Educativa Municipal para este curso potencia su impronta integradora
  8. 8 Sábado soñado para Norris, con victoria en el sprint, pole y pifias de sus rivales
  9. 9 Un canto al sabor puro del olivar en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén
  10. 10 Fallece el pintor y dibujante Juan Hervás, Hijo Predilecto de Vilches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tercera victoria consecutiva del Jaén FS POR 2-3 ante el Ribera Navarra

Tercera victoria consecutiva del Jaén FS POR 2-3 ante el Ribera Navarra