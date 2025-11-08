Tercera victoria consecutiva del Jaén FS POR 2-3 ante el Ribera Navarra

Este Jaén Paraíso Interior FSsigue construyendo una leyenda granítica en Primera División. Cuando parece que no iba a ser su año, con un inicio plagado ... de dudas que ponía en peligro su habitual presencia en la Copa de España, los pupilos dirigidos por Dani Rodríguez han enlazado tres victorias consecutivas que han devuelto a la entidad jienense a los puestos de privilegio.

Son legión los que tratan de entender lo inexplicable. La fórmula inexplicable del éxito que atesora el arquitecto Rodríguez. En este Jaén FShay consolidada una idea de juego obligatoria, un equilibrio ecológico que cada curso se repite aunque cambie la naturaleza de los peloteros.

En la cancha de ATP Iluminación Ribera Navarra FSlos amarillos repitieron uno de esos choques tradicionales en su historia. Tres puntos en la faltriquera, en un partido muy trabajado y sufrido. Tremendamente igualado y decidido por detalles. Una mala decisión de Malaguti en la recta final decantó un duelo madurado lentamente por los jienenses.

El Jaén Paraíso Interior FS arrancó con personalidad. Buscando asfixiar la salida de balón del rival con una presión alta.

Intercambio de golpes, sin demasiado peligro, con dos conjuntos mostrando una clara vocación ofensiva. La oportunidad más clara fue una contra eléctrica con un pase cruzado de Malaguti que Albertico no logró precisar hacia la jaula.

En las filas jienenses, Lemine firmó los primeros acercamientos de los pupilos dirigidos por Dani Rodríguez. También Míchel se topó con Raúl.

Cuando apareció Chino, muy motivado por medirse a su ex equipo, llegaron los mejores momentos locales. Espíndola salvó con el pie un 'chinazo' lejano por bajo que con mucha intención buscaba el uno a cero.

Camino del ecuador de la primera mitad, Chino lo volvió a intentar en una falta directa que repelió Espíndola. Imposible no recordar los grandes momentos y títulos coperos alcanzados con este pelotero con clase.

Ribera Navarra FS golpeó primero en el minuto 12 aprovechando su fútbol sala directo cuando más asentado estaba el Jaén FS sobre la cancha. Un pase por encima de la defensa amarilla que Malaguti definió a la perfección, sin controlar, ante la salida de Carlos Espíndola.

Daniel Ibañes llamó a los suyos. El técnico local dibujó en su pizarra varios movimientos tácticos buscando reorganizar a su equipo en ataque.

El Jaén Paraíso Interior FS seguía buscando el empate. Raúl salvó el intento de vaselina de Dani Zurdo. El meta local, convertido en un muro infranqueable, siguió manteniendo su portería sellada cuando el choque entró en la recta final del primer round.

La igualada apareció a falta de 49 segundos para el descanso. Un saque de banda que Míchel alojó en el fondo de la red con un disparo lejano, su segundo tanto liguero. Gran y preciso golpeo con el interior de su pierna derecha.

Segundo round

Eloy Rojas lideró las primeras intentonas ofensivas del Jaén FSen el inicio de la segunda mitad.

Los locales reclamaron la revisión de una falta de Chino que finalmente acabó con cartulina amarilla. Eloy Rojas se topó con Raúl, bien colocado, en su lanzamiento.

Respondió Chino con un tanto de muy bella factura, su séptimo en este curso. Tras un saque de banda mal defendido por el bloque jienense que se coló por debajo de las piernas de Carlos Espíndola y que recordó a la jugada del tanto del Jaén Paraíso Interior FS.

Buscó la igualada Mati Rosa en una acción individual en la que ganó la mano a su par pero no logró precisar su disparo cruzado a la media vuelta.

Una acción colectiva, tras contra eléctrica conducida por Dani Zurdo, acabó con Míchel habilitando, sin tocar el esférico, a Joao Salla para igualar el duelo. Quedaban diez minutos para el final. Ytodo por decidir. Porque un punto dejaba un sabor agridulce en ambos bandos. Ribera Navarra, en puestos de descenso, quería la victoria y los de la capital jienense necesitaban ganar para dar un golpe encima de la mesa, borrar su mal inicio y entrar de lleno en la pugna por las ocho primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Nadie quería firmar las tablas.

El partido estaba también igualado en faltas. Tres por equipo.

El tanto animó a un Jaén FS que pudo adelantarse en el marcador en una acción de Esteban, pura de pivot, con un reverso diabólico, que salvó Raúl. También creció Dani Zurdo. Los amarillos, destilando méritos para el tercer tanto.

Los locales entraron en el bonus fatídico de las cinco faltas cuando al partido todavía le quedaban casi seis minutos. Tres tenían en su casillero los amarillos.

Raúl sacó el tiro de Mati Rosa dentro del área. Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para preparar el juego de cinco. El juego con superioridad se hizo efectivo con menos de tres minutos para el pitido final. El primer intento, fallido, acabó con una contra que tuvo que salvar Joao Salla bajo palos ante Albertico. Parecía un mal presagio, porque los jienenses parecían no estar cómodos en superioridad.

Carlos Espíndola llegó un poco antes a un balón en su área con Malaguti, en una acción en la que cobró falta y la segunda amarilla del jugador local que se lamentaba de no haber visto al meta del Jaén FS. Veteranía y astucia para sacar mucho rédito de una jugada carente de peligro.

El lanzamiento de diez metros lo asumió Joao Salla. El cierre brasileño, por bajo, con precisión no falló para firmar un doblete.

Ahora eran los locales los que apostaban por el juego de cinco. Espíndola, con una milagrosa doble intervención, evitó el empate. Yen los últimos segundos sacó un pie ante Chino.

Con el pitido final, Dani Rodríguez, eufórico, celebró la tercera victoria consecutiva de su equipo, sufrida, trabajada y muy merecida. 13 puntos para un Jaén Paraíso Interior FS que se coloca a sólo dos de la cuarta posición ocupada por Quesos Hidalgo Manzanares. La próxima semana los jienenses reciben en el Olivo Arena al actual campeón liguero, un Jimbee Cartagena que pelea con ElPozo Murcia y Barça FS por las tres primeras posiciones de la tabla. El choque arrancará el próximo sábado, 15 de noviembre, a partir de las 19:00 horas y será retransmitido por LaLiga+.