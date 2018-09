Jaén FS | La crónica 'Superlagartos' en Ciudad Real Giasson conduce el esférico sobre la pista azul del Quijote Arena. / PEDRO JESÚS CHAVES El Jaén Paraíso Interior FS cayó en una emocionante tanda de penaltis ante el Movistar Inter | El conjunto madrileño sufrió para hacerse con su decimotercera Supercopa de España ante un Jaén FS que lo tuvo contra las cuerdas JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ Lunes, 10 septiembre 2018, 00:26

Con derrotas como la de ayer se consolidan los grandes equipos, porque el Jaén Paraíso Interior FS de Daniel Rodríguez hace tiempo que ya se codea con los gallitos de la mejor liga de fútbol sala del mundo. Y lo hace reinventándose cada temporada, presupuesto obliga, ante la fuga de sus hombres franquicia rumbo a Barcelona o Madrid.

En Ciudad Real fueron 'Superlagartos' amarillos, porque solo la lotería de los penaltis pudo evitar que el Jaén FS colocara un nuevo título en sus vitrinas. La alegría se la llevaron los 3.000 aficionados jienenses que convirtieron el Quijote Arena en una Salobreja, porque competir de igual a igual, algo habitual ya en los últimos tiempos, con el campeón de Liga es para valorarlo. El Jaén FS se ha acostumbrado a convertir lo excepcional en algo habitual. Mucho mérito.

2 Movistar Inter J. Herrero, Bebe, Ortiz, Ricardinho y Gadeia. También jugaron Borja, Daniel, Pola, Solano e Iván Moreno. 2 Jaén Paraíso Interior FS Espíndola, Mauricio, Giasson, Campoy y Alan Brandi. También jugaron Rafa López, Míchel, Carlitos, Ramón, Dani Martín, Víctor Montes, Bingyoba y Piqueras. el detalle En Ciudad Real estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; el Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Fernández; y el alcalde de Jaén, Francisco Javier Márquez, entre otros representantes públicos. Goles 1-0, min. 9: Solano; 2-0, min. 21: Gadeia; 2-1, min. 32: Carlitos; 2-2, min. 40: Ramón. Árbitros Sánchez Molina y Rodrigo Miguel. Amonestó a Ricardinho y por parte visitante fueron amonestados Mauricio y Míchel. Expulsaron con doble amarilla a Gadeia a falta de cuatro segundos para el final. Incidencias Primer título de la temporada disputado en el Quijote Arena de Ciudad Real, con cerca de 3.000 aficionados desplazados desde la provincia jienense. el var, a prueba La LNFS estrenó ayer el VAR, que estuvo a modo de prueba durante el primer título de la nueva temporada 2018/2019. Sánchez Molina y Rodrigo Miguel, ambos del colegio castellano manchego, contaron con la ayuda del colegiado madrileño Núñez Carpintero.

Porque Movistar Inter es el auténtico dominador de la competición con trece títulos ya. Por su parte, la escuadra jienense buscaba resarcirse de la derrota en la Supercopa 2015.

La escuadra interista y la jienense se vieron las caras durante la pasada temporada hasta en cinco partidos: dos de Liga regular, dos de play off y uno en la Copa de España, con una victoria para cada bloque a domicilio en la competición doméstica, triunfo de los jienenses en la Copa de España de Madrid y doble triunfo madrileño en el play off de semifinales por el título. Dos victorias jienenses y tres interistas.

Los lagartos estuvieron a punto de morder en el arranque con una doble ocasión que salvó Herrero ante Mauricio y Campoy. Primer y fugaz aviso. La final estaba sumergida en un férreo corsé táctico. Camino del ecuador del primer round no se habían producido ocasiones de peligro. Espíndola cerró todos los huecos ante Gadeia y en la siguiente acción despejó un disparo de Ortiz.

Movistar Inter estaba afinando su maquinaria. Y en una volea larga a la pierna zurda de Solano firmó un latigazo con el que abrió el marcador en el minuto nueve. No lo celebró por su pasado amarillo.

Los de Velasco se vieron fortalecidos tras el gol en su elaboración y construcción del juego ofensivo. Velasco se lució ante un disparo lejano de Giasson. Afilaban sus garras los lagartos. A falta de seis para el descanso, en una contra, los madrileños cometieron dos faltas sobre Rafa López y el Jaén FS disfrutó de un doble penalti que a Carlitos se le marchó alto. Herrero seguía agigantando su figura. Ahora ante un fuerte disparo de Víctor Montes.

Con 2.30 para el descanso el Jaén FS también entró en el bonus fatídico de las cinco faltas.

Los amarillos terminaron volcados sobre el portal de un colosal Herrero que salvó el empate ante Campoy. Los de Rodríguez habían dado un paso al frente obligando a Inter a quedarse en la cueva y equilibrando, salvo en el resultado, el duelo.

El Quijote Arena era una fiesta amarilla, pese al marcador adverso. El feudo manchego ha albergado en los últimos años dos Copas de España (2015, 2017), así como una Supercopa de España (2015). Para los amarillos en el Quijote Arena empezó todo. El Jaén Paraíso Interior tocó el cielo por primera vez en 2015 en Ciudad Real. En su segundo año en la élite, el equipo de Dani Rodríguez lograba el primer título para su palmarés. La escuadra jienense superaba a El Pozo Murcia y a Pescados Rubén Burela en cuartos y semifinales, y se imponía contra todo pronóstico al FC Barcelona Lassa en la Final de su primera Copa de España (6-4).

Gol de Gadeia

Nada más reanudarse el encuentro, Gadeia encontró un roto tremendo en la defensa jienense para firmar el dos a cero.

El Jaén Paraíso Interior no alcanzaba a dar continuidad a las buenas sensaciones con las que había finalizado la primera mitad. Se le escapaba la Supercopa porque no lograba imponerse en la posesión de un esférico que estaba más con los azules.

Rafa López fue el primero en poner en apuros al meta del Movistar, pero fue en el minuto 30. Los jienenses tenían solo diez minutos para dar la vuelta al marcador.

Y con el partido decidiéndose entre llegar a su recta final sin sobresaltos o aliñarlo con algo de emoción llegó el golazo de Carlitos. Volea a la escuadra. Minuto 32, había esperanza y el Quijote Arena rugía con una sola voz.

El Jaén FS estaba imprimiendo velocidad a la salida del balón y el Movistar sufría defendiendo. «¡Vamos mi Jaén, vamos campeón!», coreaban los seguidores jienenses porque sea cual sea el resultado para la afición amarilla su equipo siempre será el campeón.

Quedaban poco más de tres minutos y Dani Rodríguez ordenó a su equipo jugar de cinco con Campoy. Y así, a falta de menos de un minuto para el final, Ramón logró un empate épico. Los fantasmas del WiZink de Madrid volaban por la mente de Movistar, allí también igualó el Jaén FS una desventaja de dos tantos.

Este equipo nunca deja de creer en sus posibilidades. Y así llegó la prórroga. Seis minutos de ilusión.

Hubo pocas ocasiones, la más clara la tuvo Carlitos en un robo a Pola pero cruzó en exceso su disparo. Gadeia fue expulsado cuando quedaban cuatro segundos. El título se decidiría desde el punto de penalti. Herrero adivinó el lanzamiento de Mauricio, Borja no falló, Carlitos marcó, Iker López lo adivinó con el pecho pero el balón de Ricardinho acabó entrando, Ramón marcó el tercer lanzamiento, pero Iker López aguantó ante Pola y dio una vida más al Jaén FS. Giasson ponía por delante al Jaén FS y Bebe no dudó. Herrero fue un muro ante Víctor Montes y Carlos Ortiz dio el título a Movistar Inter. No pudo ser.