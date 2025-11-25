Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia tras conseguir el título andaluz. IDEAL

La sección deportiva Aprompsi Jaén Paraíso Interior FS, campeona de Andalucía

El bloque jienense se hizo con el título en el XVI Campeonato Andaluz de Baloncesto FANDDI 2025 celebrado en Granada con 14 equipos

J. A. G.

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:50

La Sección Deportiva APROMPSI Jaén Paraíso Interior FS ha firmado una actuación histórica en el XVI Campeonato Andaluz de Baloncesto FANDDI 2025, celebrado los días ... 22 y 23 de noviembre en Granada y en el que han participado 14 equipos procedentes de toda Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

