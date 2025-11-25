La sección deportiva Aprompsi Jaén Paraíso Interior FS, campeona de Andalucía

La Sección Deportiva APROMPSI Jaén Paraíso Interior FS ha firmado una actuación histórica en el XVI Campeonato Andaluz de Baloncesto FANDDI 2025, celebrado los días ... 22 y 23 de noviembre en Granada y en el que han participado 14 equipos procedentes de toda Andalucía.

La expedición de APROMPSI, integrada por 21 jugadores y 4 técnicos, regresó a Jaén con dos títulos autonómicos y un subcampeonato, consolidando uno de los mejores resultados de su trayectoria. El conjunto masculino SD APROMPSI Jaén Paraíso Interior FS se proclamó campeón tras imponerse en la final al Club Ali-Up Bailén – Academia Tres Puntos por 57-45, en un encuentro vibrante y de gran nivel competitivo.

El jugador Cristian Albaladejo fue distinguido como jugador del torneo, reconocimiento que subraya su excelente actuación. El equipo femenino SD APROMPSI BJ21 Jaén Paraíso Interior FS logró un hito sin precedentes al conquistar el primer título andaluz femenino en la historia de la sección.

Las jugadoras completaron un torneo impecable, ganando todos sus partidos y firmando una final contundente ante Club Ali-Up Bailén por 28-4. Este triunfo marca un antes y un después en el impulso del deporte femenino e inclusivo, y consolida el crecimiento de esta categoría dentro del proyecto deportivo de APROMPSI.

En la Categoría Adaptada, el conjunto SD APROMPSI BJ21 Jaén Paraíso Interior FS logró el subcampeonato tras una excelente fase previa y una final muy disputada frente a Sierra Nevada Natura Ability, en la que cayó por 23-28.

Por primera vez en su historia, la Sección Deportiva APROMPSI Jaén Paraíso Interior FS se proclamó campeona de Andalucía en las categorías masculina y femenina en un mismo campeonato, consolidando su crecimiento deportivo y su compromiso con la inclusión a través del deporte.

La dirección de APROMPSI ha expresado su «profundo orgullo por el trabajo, la entrega, la actitud y la capacidad de superación de todos los jugadores y jugadoras», subrayando además el fuerte sentimiento de pertenencia que une a la entidad con Jaén Paraíso Interior FS, cuyo apoyo ha sido «clave para seguir avanzando y creciendo como proyecto deportivo y social».

En la víspera del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, APROMPSI quiere poner en valor el significado del triunfo de su equipo femenino.

La conquista del primer Campeonato de Andalucía supone no solo un éxito deportivo, sino también un paso decisivo en la visibilidad, participación plena y empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual, un colectivo especialmente vulnerable a la discriminación y a distintas formas de violencia.

Este logro refuerza el compromiso de APROMPSI y de Jaén Paraíso Interior FS con un deporte inclusivo que garantice igualdad de oportunidades, autonomía y espacios seguros y libres de violencia para todas las mujeres.

APROMPSI ha querido agradecer a FANDDI la organización del campeonato y su labor constante en la promoción del deporte inclusivo en Andalucía, así como a las familias que acompañaron y animaron al equipo durante toda la competición.

La entidad confirma que la Sección Deportiva inicia ya su preparación para el Campeonato Nacional 2026, que se celebrará en Valencia del 28 al 31 de mayo, y en el que, por primera vez, competirá también en categoría femenina.