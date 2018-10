Milla Urbana Sebas Martos y Natalia Romero correrán el viernes en la XXXI Milla Urbana Internacional de Otoño Presentación de la XXXI Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo'. / IDEAL En esta edición participarán 412 atletas procedentes de 19 clubes, lo que demuestra que es una cita consolidada en el calendario JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 10 octubre 2018, 00:17

Una fiesta del deporte en la que se dan cita atletas de élite nacional e internacional junto a otros de cantera. Ayer se presentó la XXXI Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' que se celebrará el viernes, 12 de octubre, a partir de las 10:15 horas en la calle Virgen de la Cabeza.

La prueba, homologada por la Federación Nacional de Atletismo y su homóloga en Andalucía, es posible «gracias a la implicación de las administraciones (Ayuntamiento y Diputación) pero, sobre todo, gracias a los patrocinadores que son los que verdaderamente contribuyen para que esta carrera se pueda disputar», explicó el concejal de Deportes, José María Álvarez.

El concejal de Deportes ha señalado que la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' es una «oportunidad de exhibirse para aquellos atletas que en un futuro quien formar parte de la élite, combinando así ese binomio tan interesante del deporte de base con el de élite».

Participarán 412 atletas procedentes de 19 clubes lo que demuestra que es una milla «muy consolidada y con gran prestigio», ha apuntado.

En la presentación, Álvarez ha estado acompañado por el diputado de Deporte, Juan Ángel Pérez, y el ex atleta Manuel Pancorbo. El ex corredor jienense ha recordado los inicios de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo', «siendo, en un principio, una apuesta por dar salida a las escuelas municipales de atletismo para que los niños se entusiasmaran viendo a los grandes atletas y se enrolaran en este mundo del atletismo».

Nómina de atletas

Como cada año, la Milla presenta un plantel de atletas importantes que ha hecho que esta prueba «llegue ya a los 31 años». Para prepararla, ha explicado que cada año se fijan en un objetivo y, en esta ocasión, «nos hemos fijado en Natalia Romero para configurar una milla con rivales que sean competitivas».

En la nómina de atletas figuran Natalia Romero (Unicaja Atletismo) que presume de ser subcampeona de España 800 m PC, subcampeona España 800 m y medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en 800 ml y 4 x 400 ml; Isabel Macías (Simply Scorpio): subcampeona de Europa .500 m PC, subcampeona España 800 y 1.500, campeona de España 1.500 y 5ª Cpto. de Europa PC 1.500; Nazha Machroh (Atletismo Unicaja): ganadora de la Carrera Urbana Noche de San Antón en 2017/2018; Beatriz Díaz (Universidad de Oviedo): subcampeona España 3.000 m PC, 5ª Cpto. España 5.000, 10ª Cpto. España 1.500 m PC y subcampeona de España Junior 1.500 m; Almudena Rodríguez (Club Atletismo Betta): campeona de Andalucía Absoluta de Milla Urbana 2018.

Tampoco faltará a esta cita Lourdes González Robles (A.D. Marathon): 1ª Media Maratón 'Paco Manzaneda 2017', 1ª Subida al Pantano Quiebrajano, 2ª Media Maratón Puente Genil y Marca personal de media Maratón 1.18.56; Esther Fernández Bazán (Club La Zubia): subcampeona de Andalucía Absoluta de Milla Urbana 2018.

Y las atletas de Unicaja, Cynthia Ramírez (Unicaja Atletismo): subcampeona de Andalucía de 5000 ml en dos ocasiones y bronce en el Campeoanto de España Universitario en 2017; Isabel Bausán (Unicaja Atletismo): tercera Europea Master en 3000 ml pc, campeona de Europa Master de cross por equipos, Laura Ruiz (Unicaja Atletismo): ganadora Sub 23 del circuito provincial de Cross, ganadora sub 23 de la Carrera Urbana Noche de San Antón y tercera en el Andaluz sub 23 en 800 ml y en 1500 ml; Cristina Muñoz (Unicaja Atletismo): segunda clasificada en el Cross del Aceite 2017.

En categoría masculina estarán Ignacio Fontes (Club Playas de Castellón): campeón de la Milla Manuel Pancorbo 2018 y cuarto en el campeonato de España Absoluto de 800 ml en PC; Sebastián Martos (Club C.A. Nike): campeón de España absoluto de 3000 m obs. en 2015-2016-2017, cuarto en el campeonato de España absoluto de 3000 m obs en 2018 y semifinalista en el Campeonato de Europa de Atletismo en 3000 mobst 2018.

Junto a ellos, Jesús Gómez (Club C.A. Nike): campeón España 1.500 m 18, 3º Cpto. España PC 1.500 y 5º Cpto. España 800; Daniel Arce (Universidad de Burgos): tercero en el campeonato de España Absoluto de Atletismo en 3000 m obs. 2018 y sexto en el Cto. de Europa de Berlín en 3000 m obstáculos; Sergio Jiménez (A.D. Marathon): subcampeón España 3.000 m PC 18 y campeón España milla 16; Pablo Sánchez (Unicaja Atletismo): finalista Cpto. España 1.500; Lorenzo Jiménez (Unicaja Atletismo): campeón de Andalucía absoluto de 1500 ml; Alberto Guerrero (S.G. Pontevedra): 6º Cpto. España PC 800.

Y completan la lista, Mohamed Lansi (Unicaja Atletismo): campeón Andaluz absoluto de la Milla Urbana 2018 y ganador de la Milla Manuel Pancorbo 2015; Álvaro Aranda (Club Surco Aventura): campeón Andaluz de 3000 ml PC y sexto Clasificado en San Antón 2018; Alberto Casas (Bikila): primero del Circuito Provincial de Carreras Populares; Daniel Carrillo (Unicaja Atletismo): tercer clasificado del circuito provincial de Cross; Alejandro Jiménez (Bikila): 7º Clasificado en la Carrera Urbana Noche de San Antón 2018 y Mohamed Larbi (Surco Aventura).