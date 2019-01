Punto de oro para el Torreperogil

No es fácil visitar a un equipo con once partidos consecutivos sin perder y confeccionado para alcanzar metas más altas que las tuyas pero ayer el CD Torreperogil dio una clase magistral de competitividad en tierras almerienses para lograr un punto importantísimo.

La racha hace tiempo que va muy en serio, pero sigue ensanchándose jornada tras jornada y eso pesa en los planteamientos de los equipos que juegan contra el Poli Almería, sobre todo en el Emilio Campra. Un vivo ejemplo de ello fue el Torreperogil, que hizo 'su partido' y consiguió lo que buscó, un punto, pese a que los rojiblancos de pantalón azul dispusieron de más de una decena de ocasiones para haber ganado. Ir al campo del Poli empieza a ser sinónimo de 'encerrarse', obligando a los de Garcés a llevar el peso y necesitando un abrelatas en cada compromiso como local. Ante el conjunto jienense, que no pisó área almeriense hasta el minuto 80 y a través de un saque de esquina botado sin consecuencias, el balón no quiso entrar por mucho que lo intentó el cuadro almeriense. Mientras que el Torreperogil pudo contabilizar un par de lanzamientos distantes que se marcharon altos, el Poli Almería hizo algo más difícil todavía, errando en esféricos que casi era más complicado mandarlos fuera que meterlos en las mallas. Las tres más claras ocasiones de gol antes del descanso fueron calcadas para Narci y para José Enrique, con el balón en el punto de penalti.

Similar fue una de Jaime en el segundo periodo, incluso algo más adelantado el cuero hacia la frontal del área chica y con solo necesidad de ser empujado a la red, pero enviado por encima del travesaño. Ver para creer, la gran superioridad rojiblanca no se plasmó en el marcador, un dominio no solo para generar ataque, sino para no permitir ni la más mínima alegría en el planteamiento de firmeza defensiva del Torreperogil.

Así, el adversario no generó peligro pero también en gran medida por mérito de los hombres del Poli y su disciplina táctica en el repliegue tras salir con contundencia al ataque.

Ya en el segundo periodo, además de la referida ocasión de Jaime en un rechace, en un saque de banda profundo y prolongado por Adri Miranda, el barullo en el área acabó con una gran intervención del meta Pozo, salvador para su equipo.

El colegiado no apreció penalti en una jugada muy reclamada por los locales, igualmente tras otro balón en la proximidad de la portería jienense que ya se dirigía al fondo de las mallas cuando una mano lo impidió 'in extremis'. Esa superioridad en el área no obtuvo premio, por mucho que los rojiblancos tocaban todo tanto en faltas y córners.

Como no, Ruzzo tuvo también la suya, pero esa ocasión tampoco fue la buena, como tampoco la de Nico, que amplió el número de jugadores con llegada a la meta de Pozo. El buen juego del Poli no le valió para abrir la lata y cedió un punto. Un punto clave y trabajado por un Torreperogil digno del orgullo de su afición.