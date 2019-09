Baloncesto «Propondremos un baloncesto alegre y de velocidad, nada conservador» Natural de Huelma, Nicolás Justicia es el máximo responsable deportivo del CB Cazorla. / J. L. G. Nicolás Justicia, entrenador CB Cazorla | Ha confeccionado una plantilla plagada de jugadores jóvenes, muy rápidos y con una altura media de más de dos metros JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Cazorla Viernes, 13 septiembre 2019, 01:17

El baloncesto cazorleño en particular y el jienense en general está a punto de ser testigo del nuevo proyecto deportivo del Jaén Paraíso Interior CB Cazorla Shooting Pro Camp, dotado de un carácter profesional en el plano técnico desconocido hasta ahora en el municipio serrano. Tras el convulso ejercicio pasado, no tanto en el plano deportivo como en el extradeportivo, el club verde afronta pleno de ilusión la nueva temporada en la Liga EBA de la mano de su flamante director técnico y entrenador, Nicolás Justicia. A su lado en el banquillo estará el bailenense Sergio Badillo y, en la cancha, contará con una plantilla muy joven, fuerte y con una altura media de más de 2 metros.

Nacido en la localidad jienense de Huelma, Justicia lleva más de 40 de sus 63 años en los banquillos. Desde que dos de sus maestros, Manel Comas y Pepe Machado, le inocularan la pasión por el oficio de entrenador no ha dejado de ejercerlo. Comenzó compaginándolo con su condición de jugador en una de las cunas del baloncesto español: Badalona. Con 26 años se trasladó a Madrid, donde siguió formándose y fundó el CB Pozuelo, que hoy juega en Liga EBA pero que llegó hasta LEB Oro. En 1990, con 34 años, alcanzó el título de Entrenador Nacional. Tras pasar por varios equipos de Madrid y Andalucía, pronto entendió que lo que más le apasionaba era la formación de jugadores. Así que, desde 1995 hasta hoy, dirige el prestigioso Campus 'Rafael Jofresa', el mejor de España en exigencia técnica y en el que se trata con mimo la técnica de tiro, de la que Justicia es uno de los mayores especialistas de este país. También, en invierno, ofrece master class a jugadores formando equipo técnico con Lolo Sainz.

-Observando su trayectoria, nos interesa saber cómo surge el compromiso con el CB Cazorla.

-Surge a través de mi hijo, que ya jugaba aquí el año pasado. Y, ya sabe, a todo padre le gusta seguir las evoluciones de su hijo. Además, Nicolás Jr. es un jugador con el que he trabajado y al que he moldeado en su forma de jugar, pero sobre todo en su mecánica de tiro. Para mí era una alegría venir hasta Cazorla y disfrutar los partidos de su equipo. Esto me permitió conocer a las magníficas personas que dirigen este club y, en un momento determinado, coincidió mi deseo de volver a entrenar a un equipo con la propuesta del CB Cazorla de que yo encabezara su siguiente proyecto. A partir de aquí, llevo dos o tres meses dándole cuerpo y confeccionando la plantilla.

-Por lo tanto ya atesora cierto conocimiento del club verde. En conjunto, ¿cuál es el concepto que tiene de él?

-En Cazorla hay una pasión importante por el baloncesto. Lógicamente es una población modesta, la más pequeña de la provincia de Jaén -y seguramente de Andalucía- que tiene un equipo en EBA. Esto requiere un gran esfuerzo para poder formar un equipo que pueda ser competitivo. Es en este punto donde hay que poner en valor el esfuerzo de las personas que están al frente de este club; además, de un modo totalmente altruista, lo que me merece, como en cualquier ámbito de la vida, el mayor de los respetos.

-El proyecto deportivo para la temporada 2019-2020 llevará su sello. ¿Podría señalarnos cuáles son sus líneas generales?

-Yo vengo ilusionado y quiero transmitir esta ilusión. Soy una persona que hace las cosas con entusiasmo. Evidentemente, no soy un novato. A mí me gusta el baloncesto veloz, como a Lolo Sainz, uno de mis maestros. Y para trabajar este baloncesto de velocidad y contraataque necesito gente que corra, que esté bien preparada físicamente y que comparta mi ilusión. Es por ello que el perfil de este equipo está marcado por la juventud, aunque con un par de incorporaciones de más veteranía. De tal modo que, probablemente, seremos el equipo más joven de toda la Liga EBA. También el más alto, con una media de 2 metros. Entonces, propondremos un baloncesto que guste al público, alegre y de velocidad; nada conservador. Como es lógico, por lo que respecta al tiro, mi especialidad, voy a intentar que este equipo meta muchos puntos y sea ofensivo.

-¿Considera que tiene a su disposición una plantilla suficiente y bien equilibrada para ello?

-Sí. Me gusta el perfil del equipo que tengo. Los mimbres son buenos, ahora es responsabilidad del cuerpo técnico, sobre todo mía, entrelazarlos bien para que el cesto resulte compacto y efectivo.

-Como segundo le acompaña un técnico de Jaén: Sergio Badillo. ¿Por qué él?

-Creo que es importante la figura del segundo entrenador. Es un soporte, un apoyo que cada vez resulta más decisivo. Incluso hay equipos al más alto nivel que tienen varios entrenadores asistentes. A Sergio lo conozco desde hace 6 o 7 años porque es entrenador de mi campus de baloncesto. Es un chico joven -25 años- que también es un apasionado de este deporte y que está muy preparado, sobre todo en la materia de la preparación física. Él año pasado estuvo al frente del equipo senior del CAB Linares y también ha entrenado en categorías inferiores. Es una persona trabajadora y leal que puede complementarme y formar un buen equipo conmigo. Estoy encantado de que esté a mi lado.

-La afición cazorleña es conocida por la pasión con la que anima a sus jugadores. ¿Qué espera de ella?

-Espero que nos apoye y que podamos devolverle ese ánimo con victorias y éxitos. Los aficionados y las aficionadas han de saber que tenemos un equipo joven, que puede cometer errores, pero que va a dejarse la piel por este club y por esta ciudad. Si en algún momento no les gustamos espero que lo manifiesten pero, aún así, que nos sigan apoyando. Este equipo seguro que no les va a defraudar en trabajo y esfuerzo.

-Por último, ¿podría indicarnos cuáles son los objetivos que, de inicio, se han propuesto?

-Como decía aquel, iremos partido a partido. Vamos a intentar que todos los jugadores del equipo estén aquí cuanto antes. Por temas burocráticos, nos faltarán tresefectivos durante algunas semanas -sobre todo los dos últimos fichajes-. Así que, cuando estemos todos podremos funcionar mejor. El objetivo, por tanto, es ahora trabajar, ganar y ganar. Con el equipo al completo soy muy muy optimista. Creo que estaremos arriba, pero ahora sólo podemos prometer trabajo.