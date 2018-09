Ciclismo Pedro Romero se impone en la Maratón BTT Sierra de Cazorla Podio general del Campeonato de España tras la disputa de la cuarta prueba en Cazorla. / Sandra Núñez La organización se vio obligada a recortar el recorrido a solo 60 kilómetros por la seguridad de los corredores JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Lunes, 10 septiembre 2018, 00:28

Una semana después de adjudicarse dos títulos nacionales, Pedro Romero ha vuelto a demostrar que su victoria en el Campeonato de España celebrado en Logrosán no fue de casualidad. Romero se hacía ayer en Cazorla con su tercer triunfo consecutivo del Open y se coloca al frente de la clasificación general. El extremeño marcaba un tiempo de 2:19'23« en línea de meta, y con 3 segundos de ventaja sobre Márquez, es el nuevo líder del Open. En tercera posición llegaba Pablo Guerrero (2:19'33»). El jienense José Luis Carrasco fue cuarto, puesto que le otorga los puntos suficientes para situarse en tercera plaza de la general en detrimento de Dani Carreño, décimo quinto ayer.

La Sierra de Cazorla era el escenario donde se libraba la penúltima batalla del Open de España XC Maratón y en el que un sensacional Pedro Romero se hacía con un nuevo triunfo por delante del hasta hoy líder de la general, Quillo Márquez, con lo que el extremeño pasa a liderar el Open a falta de una sola prueba. Tras esta cuarta prueba del Open de España, el podio general de la competición nacional queda con Pedro Romero con 704 puntos, seguido de José 'Quillo' Márquez a tan solo 4 puntos -el malagueño tiene 700- y el tercer puesto es para José Luis Carrasco con 551 puntos a 153 de Romero y 149 de Márquez.

La lluvia que cayó en Cazorla privó a todos los aficionados disfrutar durante más tiempo de la siempre emocionante y bella Maratón BTT Sierra de Cazorla, este año cuarta prueba del Open de España. La organización se veía obligada a recortar el recorrido «por la seguridad de los corredores», según explicaba su director, Pedro Fernández. La prueba se quedaba en 60 kilómetros lo que ha hecho que los bikers hayan volado y en poco más de dos horas la prueba para los candidatos al triunfo en el Open estuviese terminada.

Como explicaba José Luis Carrasco poco después de finalizar, «el recortar la carrera ha hecho que una prueba que a priori iba a ser una de las más duras del Open, en las que el factor físico iba a tener un papel muy importante, haya sido una carrera muy rápida y muy explosiva».

El biker del Cleardent-Sport Bike, que ha protagonizado diferentes ataques a lo largo del recorrido, finalizó con un tiempo de 02:19:37, en la cuarta posición, a tan solo cuatro segundos del podio y a 14 de la victoria en Cazorla.

Las exiguas diferencias en la línea de meta son el mejor ejemplo de cómo se ha desarrollado esta cuarta prueba del Open de España. Durante los 60 kilómetros de recorrido no ha habido tregua entre los favoritos. «Hemos rodado siempre muy juntos, cuando se abría algo de hueco las diferencias eran minúsculas y rápidamente el grupo volvía a formarse. Ha habido mucha alternancia en las posiciones», relataba Carrasco que manifestaba su rabia porque «se me ha escapado en los últimos kilómetros» y se lamentaba porque «no he podido rematar después de intentarlo en varias ocasiones».