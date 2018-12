LA CRÓNICA Palma tira de calculadora en Jaén Los lagartos amarillos estrellaron dos balones en la madera en la segunda parte del encuentro. :: Iván ballesteros El Jaén Paraíso Interior firma un valioso punto de cara a la Copa de España de Valencia. Los lagartos amarillos, que estrellaron dos balones en la madera en el segundo round, merecieron algo más ante un equipo que llegaba como líder JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 2 diciembre 2018, 02:00

Cuando no se puede ganar un punto tiene su peso en oro. Palma Futsal prefirió usar el juego de cinco para defenderse de un posible doble penalti y para dejar en su casillero un punto preciado que, sin embargo, no le sirve para mantener el liderato. Los de Antonio Vadillo no quisieron arriesgar y dejaron, jugando de cinco, que se consumiera el crono sin mirar a la portería jienense en los últimos compases del duelo. Si el fútbol sala quiere seguir creciendo, como espectáculo de masas, no estaría mal que sus cabezas pensantes le diesen una vuelta a incluir 'el juego pasivo' para evitar que los encuentros pierdan salsa y emoción en sus últimos segundos.

1 Jaén Paraíso Interior FS 1 Palma Futsal Jaén Paraíso Interior FS Espíndola, Alan Brandi, Mauricio, Ramón y Rafa López. También jugaron Dani Martín, Campoy, Míchel, Víctor Montes, Carlitos y Giasson. Palma Futsal Sarmiento, Quintela, Mati Rosa, Joao y Tomaz. También jugaron Lolo, Hamza, Taffy, Joselito, Nunes y Eloy Rojas. Goles 0-1, min. 5: Quintela; 1-1, min. 14: Carlitos. Árbitros González Moreta y Sánchez Chamorro (Castilla y León). Amonestaron al local Mauricio y al visitante Joao. Expulsaron en el segundo tiempo al local Ramón con doble amarilla. Incidencias Nuevo lleno en el pabellón de La Salobreja para presenciar el duelo correspondiente a la jornada número 13.

De entrada, los lagartos salieron con los colmillos afilados. Mucha intensidad para cobrarse dos faltas y una cartulina amarilla a Joao.

El ímpetu inicial se fue apagando y un rígido corsé táctico empezaba a adueñarse de un duelo en el que Palma iba mejorando sus prestaciones con el transcurrir del cronómetro. Así, hasta que a los cinco minutos Quintela aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Tocaba remar en contra.

Respondieron los locales con varias llegadas en las que demostraron no tener la puntería y la fortuna afinadas.

La grada empujaba como el sexto hombre amarillo y Sarmiento evitó el empate en un disparo de Mauricio. El encuentro llegaba al ecuador de su primer round y el Palma Futsal ya tenía cinco faltas. Se abría una brecha por donde hacer daño a un líder que hasta entonces se estaba mostrando sólido y rocoso.

A seis para alcanzar el descanso, Alan Brandi, al que hay que 'matar' para robarle la bola, acabó estampado por Lolo contra la valla. Carlitos asumió la responsabilidad desde los diez metros y no falló.

El tanto tuvo un efecto multiplilcador en la moral de los locales. Míchel y Dani Martín amasaban una sociedad vertical, que encendía las alarmas en los visitantes.

En un saque de esquina Mauricio la enganchó al área y Carlitos, con un detalle técnico y estético digno de las mejores escuelas, estuvo con la espuela muy cerca de conseguir sorprender a Sarmiento.

Al final, tablas al descanso, con un Palma Futsal que había infundido, con una presión muy alta, muchas dudas en los locales a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás.

La competición se adentra en su fase decisiva donde se decidirán los equipos clasificados para la Copa de España.

El equipo de Antonio Vadillo buscaba revalidar en La Salobreja el liderato tras conseguir la clasificación para la Copa de España. Además, necesitaba los res puntos en juego para ser uno de los dos cabezas de serie del torneo copero. Un equipo terrenal al que le quedan dos partidos de órdago para hacerse con el primer puesto. Para ello, el conjunto balear cuenta en sus filas con Mati Rosa, máximo artillero del equipo con 10 dianas. El jugador argentino ha sido firmado esta temporada por Palma y está destilando un gran rendimiento. Por su parte, los de Dani Rodríguez llegaban a este duelo en la sexta posición de la tabla con 20 puntos, a ocho del líder y a cuatro del corte para la Copa. Carlitos, once tantos ya, es el máximo exponente ofensivo de los lagartos.

Nada más reanudarse el duelo Míchel dejó su tarjeta de visita con un disparo a la escuadra desde más de diez metros.

Los partidos del Jaén Paraíso Interior tienen últimamente excesivo 'componente' arbitral. Por la razón que sea. Pero es algo que hay que empezar a estudiar. Ramón había visto una cartulina amarilla en el inicio del segundo periodo y dos minutos más tarde los colegiados pasaron de no pitarle un claro derribo a enseñarle la segunda amarilla en la siguiente acción. Tocaba aguantar en inferioridad.

Espíndola salvó en varias acciones el gol y el Jaén FS recuperó la igualdad numérica sin haber sufrido un rasguño.

Salir vivo de la emboscada le vino bien a su línea de confianza. Y el 'mago' Dani Martín destapó el tarro de sus esencias para marcharse de su par y picarla ante la salida de Sarmiento. La pelota no acabó en la jaula pero la acción mereció entrar en el resumen de mejores jugadas del duelo.

El partido se iba resquebrajando. A seis para el final Palma entraba en el bonus fatídico de las cinco faltas tras tocar el esférico con la mano Nunes. Rafa López estuvo cerca de poner por delante a los amarillos pero su disparo lo repelió la madera.

Antonio Vadillo colocó a su equipo de cinco con dos y medio para el final. Pero Palma no quería ganar, su intención era consumir el tiempo para protegerse de la sexta falta. No había riesgo en su ataque.

Campoy cazó una desde su campo que no entró y Rafa López otra que estuvo algo más cerca.

Y el partido acabó con Palma Futsal sin querer mirar a la portería contraria. Sigue en lo alto de la tabla con 29 puntos en un triple empate junto a Pozo y Barça Lassa. Por su parte, el Jaén Paraíso Interior FS se queda con 21 puntos en su casillero con un colchón de tres con el noveno clasificado.