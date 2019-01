Fútbol sala «Es una oportunidad ilusionante» Rafa López en la lucha por un balón ante el Palma . / J. F. MONTI Dani Rodríguez analizó los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Palma Futsal ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 15 enero 2019, 00:51

Mañana por el noche el Jaén Paraíso Interior FS juega un partido con ambiente de final. Visita la Salobreja el Palma Futsal y de entre los jienenses y los mallorquines saldrá uno de los equipos que estará en la primera final four de la historia de la Copa del Rey de fútbol sala. Los amarillos quieren estar ahí pero su entrenador advierte de que el equipo al que tendrán que hacer frente está confeccionado para luchar por objetivos importantes.

«Es un partido de esos que gustan disputar por lo que hay en juego. Enfrente tendremos a un gran rival que no vamos a descubrir ahora. Cuenta con una de las mejores plantillas de LNFS, no solo en calidad sino también en fondo de armario por lo que seguramente tendrá marcada a principio de temporada no solo esta competición en rojo sino alguna más», dijo Dani Rodríguez en las declaraciones previas al choque que se disputará a partir de las 21:00 horas.

Igualdad Los partidos entre estos equipos habitualmente acaban en empate. Partido único La emoción de este formato es especial.

La estadística dice además que, aunque Palma esté acostumbrándose a realizar importantes desembolsos a la hora de confeccionar sus plantillas, los resultados ante los jaeneros siempre son de una igualdad repetitiva y extrema: «En cuanto a los antecedentes en partidos previos de ambos equipos, los resultados ya reflejan que la igualdad ha sido máxima, por lo que se prevé algo parecido y más con lo que hay en juego, sin olvidar que en este deporte cualquier detalle puede marcar el partido y con la calidad que hay se puede abrir en cualquier momento».

Claro que al final lo invertido en un proyecto se nota y cuando uno mira a la plantilla de Vadillo y ve que hombres de la calidad de Eloy Roja, Hazma o Catela apenas cuentan con minutos, porque no hay hueco para ellos en el equipo, pues se hace una idea del enorme poder económico con el que cuenta la entidad insular.

«Sabemos del potencial de Palma a nivel ofensivo con jugadores de muchísimo talento y muchísima pegada, que en cualquier momento y casi de la nada te pueden generar una ocasión de gol y suelen ser de los equipos que aprovechan a la perfección cualquier situación que se les presenta por lo que tendremos que estar muy concentrados e intentar contrarrestar con nuestro trabajo colectivo sus individualidades», declaró sobre el potencial de su adversario el entrenador del Jaén Paraíso Interior FS.

No contarán los baleares con el calor de su afición. La Salobreja se llenará de nuevo hasta la bandera para vivir una nueva cita histórica y Rodríguez se mostró consciente de la oportunidad que tiene su equipo por delante: «Por nuestra parte, está claro que se nos presenta una oportunidad ilusionante que intentaremos aprovechar a pesar de la dificultad que tiene y darle una nueva alegría a nuestra afición. Es un partido para trabajarlo desde el principio, siendo constantes en defensa y sin cometer errores en la elaboración. Esas son las claves principales para poder competir la eliminatoria y poner en dificultades a Palma Futsal, además de recuperar a jugadores importantes para nosotros para este partido como Dani Martín, Mauricio, Giasson o Ángel. En definitiva, es un partido difícil pero muy ilusionante ante un gran rival.