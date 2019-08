Más deportes Obstáculos que han resultado todo un éxito Algunos de los participantes en la prueba donde las chicas alcalaínas se hicieron con el podium. La carrera comarcal de obstáculos Mud Max contó con un centenar de participantes y tres alcalaínas se alzaron con el podium femenino MARILÓ NIETO Jueves, 29 agosto 2019, 00:43

Un sueño hecho realidad. Se ha disputado en el paraje de los Llanos de Alcalá la Real y Fuente del Rey la primera carrera comarcal de Obstáculos, modalidad deportiva conocida como OCR, organizada por el gimnasio alcalaíno 'Box Brothers Gym' como actividad paralela al Open de Tenis 'Etechnic'.

Como cuenta su organizador y responsable del centro deportivo, Fran Ruiz, hasta el lugar se desplazaron equipos de las provincias de Córdoba, Granada y como no, de Jaén, dispuestos a demostrar sus capacidades físicas y mentales, superando los 21 obstáculos que los miembros del equipo local 'Box Brothers Team' habían preparado a lo largo de un recorrido de algo más de 6 km, en un entorno natural único y abierto al público para la ocasión.

Pruebas de la competición

La prueba tenía una parte junior con más de 30 niños y niñas inscritos en la prueba

Entre las pruebas a superar especialmente destacables se encuentran zonas para reptar en el suelo con barro, trepa de cuerda, carrera con carga de diversos objetos pesados, lanzamiento de jabalina, elementos de suspensión, habilidades de equilibrio y fuerza. Ruiz explicó que «se planificó un trazado muy rápido, con zonas de transición ágiles y sin grandes pendientes como recorrido».

El ganador Absoluto fue Rafael Martínez Calahorro del equipo 'The Last Traininf' que no defraudó al público, dando un gran espectáculo, haciéndose con el trofeo de modalidad individual masculina, completando la carrera en con un ritmo medio de 4:15/km, algo difícil de conseguir incluso para una carrera sin obstáculos. El alcalaíno, Jesús Hinojosa Rosales (Box Brothers Team) fue el segundo clasificado, a unos impresionantes 3 minutos del campeón. El tercer clasificado fue Jaime Passolas Calahorro (Alcazaba-Jaén Clima) a 2 minutos de Hinojosa.

El pódium femenino quedó compuesto por tres alcalaínas. Noemí Ávila como ganadora absoluta, Lorena Domínguez como subcampeina y Estefanía Muñoz terminaba de completar los trofeos femeninos donde las tres formaban parte del 'Box Brothers Team'. En modalidad por equipos los ganadores fueron 'Hermes Gym Training' de Lucena en categoría de equipos Mixtos y 'Escuadrón rojo' en equipo masculino. Los dos equipos locales consiguieron un segundo puesto (Box Brothers Team) y un bronce (LoveBurpees Team) en categoría de equipos Mixtos.

Además de la carrera de adultos también se organizó una carrera de KIDS, con obstáculos adaptados para los más pequeños, siendo según Fran Ruiz, director de la carrera, «la recompensa a tanto esfuerzo por su gran carga emotiva y la euforia que supone el deporte como transmisor de valores deportivos en edades tempranas»- Participaron más de 30 niños y niñas entre los 4 y los 15 años y a todos se les dio una medalla de Finisher, con lo que tuvieron una recompensa a la altura de los valores deportivos que derrocharon demostrando que a pesar de sus cortas edades, se pueden conseguir cosas que a primera vista parecen inalcanzables.

Miras al futuro

Fran Ruiz agradeció la labor de todo el equipo de voluntarios, patrocinadores, colaboradores, familia, Ayuntamiento de Alcalá la Real y al servicio prestado por Protección civil y Cruz Roja, que han hecho posible que este proyecto sea «una realidad, y un éxito». Una primera edición, la de este año, que ha contado con casi un centenar de participantes ha resultado de gran ayuda para motivar no sólo a Ruiz sino a los voluntarios y patrocinadores a realizar próximas ediciones.