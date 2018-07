«El objetivo pasa por la permanencia, pero somos ambiciosos y exigentes»

Torredonjimeno está recuperando la pasión por el fútbol. Y la respuesta a este fenómeno se encuentra en el buen juego que ha destilado en las dos últimas temporadas el conjunto dirigido por Manuel Chumilla. Con un presupuesto austero, complementado con un profundo conocimiento de los peloteros con clase que ofrece el zoco de Tercera, el que fuera jugador del Real Jaén ha logrado configurar un bloque con un marcado sello de identidad y que está enamorando a la afición rojiblanca. La localidad sueña con rememorar glorias pasadas, pero en la entidad tienen los pies en el suelo y apuestan por volver a salvar la categoría, sin pasar apuros, seguir ofreciendo un fútbol atractivo al espectador y si los puestos de privilegio se ponen a tiro permitirse el lujo de volver a soñar.

-¿Será complicado repetir la gran temporada firmada en el pasado curso liguero?

-La temporada y nuestro trabajo definirán nuestras aspiraciones. Lógicamente partimos con un objetivo que pasa por la permanencia. Pero somos ambiciosos, ser competitivos y hacer las cosas mejor que el año pasado y ver hasta donde podemos llegar. Hemos mantenido el bloque a excepción de Juan Carlos, que fue un jugador muy importante, pero se han reforzado algunas posiciones donde teníamos carencias. Esperamos mejorar los resultados cosechados la pasada campaña.

-¿Cómo está la plantilla?

-La tenemos casi cerrada. Empezaremos con lo que tenemos, nos queda únicamente una ficha mayor de 23 años y vamos a esperar si el mercado presenta algo interesante.

-Una gran noticia ha sido lograr mantener a una 'perla' del fútbol provincial como Lara.

-Sí, hemos mantenido a todo el bloque. No solo a jugadores importantes como Lara, también a otros que esperemos que sigan creciendo como Adri, Carrillo... y hemos incorporado a futbolistas importantes como Joselillo, Montiel, Chaquetas... con lo que creo que se ha mejorado el plantel respecto al año anterior porque la plantilla está más compensada, con mayor número de opciones de medio campo en adelante.

-¿Fue un contratiempo la marcha de David Horno?

-No fue algo agradable. Habíamos hablado con él y llegado a un acuerdo tras una planificación de la temporada laboriosa. Sucedió cuando no había mucho margen de maniobra pero no puedo hacer mucho más que ponerlo en conocimiento del club.

-¿Cómo está el nivel del Grupo IX este año?

-Muy complicado. Pese a que han salido conjuntos que en los últimos años han estado siempre arriba como Almería B y Atlético Malagueño, hay bloques que han visto la salida de estos dos como una opción para estar arriba y se han reforzado muy bien. Están confeccionando plantillas con el objetivo claro de estar entre los cuatro primeros. Entidades que en cuanto a presupuesto están por delante del resto.

-¿Cuándo empiezan a trabajar?

-El equipo empieza este lunes, 23 de julio el trabajo de pretemporada. Y la idea es que vayan cogiendo carga de trabajo sin darle mucha importancia a los resultados en este periodo. El objetivo es llegar en las mejores condiciones al inicio liguero. Así, el primer partido que jugaremos será el 31 de julio, a partir de las 20:30 horas, ante el Fuensanta. El tres de agosto iremos a Puente Genil, el ocho de agosto nos mediremos ante La Guardia y el diez ante el Urgavona. Los Villares y Mancha Real serán los siguientes rivales y después todo dependerá del sorteo de la Copa Diputación.

-La temporada para el Torredonjimeno se presenta...

-Ilusionante, llena de alicientes y motivaciones, de todo lo necesario para arrancar con alegría y con ganas de ofrecer satisfacciones a nuestra gente y que disfruten un año más de su equipo.