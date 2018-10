De nuevo un gigante para el Jaén FS Los amarillos se enfrentan al líder. :: P. J. Chaves Los amarillos reciben a un FC Barcelona Lassa que llega a Jaén como líder de la tabla y para vivir el segundo choque en IFEJA ALBERTO ORTEGA Sábado, 20 octubre 2018, 02:44

jaén. Volverá a vibrar hoy Jaén con el mejor fútbol sala del mundo. Visita la capital del Santo Reino el líder de la Primera División, el FC Barcelona Lassa, y lo hace con un conjunto local al que le sobran ganas de quitarse el mal sabor de boca que le quedó tras el partido del miércoles ante el Movistar Inter.

«Tras el injusto punto conseguido el miércoles por los méritos cosechados por uno y otro equipo en la pista, ya solo nos queda pasar página y aprender de nuevo que contra estos equipos tan grandes no solo te vale con hacer un gran partido sino que hay que finiquitarlo cuando se puede, ya que con toda la calidad que tienen todos sus jugadores, más las situaciones que no dependen de nosotros y no podemos controlar, en un abrir y cerrar de ojos, un equipo como Inter le da la vuelta a un marcador», explicó el entrenador jienense, Dani Rodríguez, acerca de la sensación que queda tras el partido del miércoles.

Un Barça poderoso

Claro que todo esto es ya agua pasada y todos los pensamientos de los amarillos se centran en la visita de un cuadro blaugrana para el que Rodríguez solo tiene palabras de halago: «Ahora ya y con muy poco tiempo para recuperarnos, nos toca pensar en el otro mejor equipo del mundo. Un FC Barcelona que es el actual líder de la competición y que ya poco vamos a descubrir de él. Un equipo que cuenta con una de las mejores plantillas del mundo, con jugadores que marcan la diferencia y que son imposibles de parar cuando tienen su día y que nos obligarán a realizar, cómo ya hicimos el miércoles, un gran encuentro, basándonos en el trabajo y el juego en equipo, para poder así competir e intentar estar en el partido contra todo un equipazo. Cabe reseñar a nivel operativo su juego con pívot tanto con Ferrao como con Esquerdinha y el gran peligro que tienen en la estrategia con grandes finalizadores».

Por la entidad del rival que tienen enfrente, el técnico sabe que el encuentro será durísimo para los suyos: «Por nuestra parte, solo tenemos en mente volver a ser nosotros mismos cómo ya lo hicimos en el anterior partido y mostrar nuestra mejor versión para que, a partir de ahí, podamos realizar nuestro juego y aprovechar esta vez si es posible las ocasiones que generemos. En definitiva estamos ante un partido que nos exigirá de nuevo muchísimo y que quizás llega demasiado seguido, pero que no es excusa para intentar dar la sorpresa y dedicarle a nuestra afición esa victoria que no pudieron disfrutar el miércoles».

Regreso de dos ídolos

No será un partido más el que comience a las 13:15 horas. Además de que se volverá a jugar en IFEJA, con unas 4.000 personas observando desde las gradas portátiles, además de que estarán en juego tres puntos importantísimo entre dos equipos que aspiran a cotas altas esta temporadas, además vuelven a casa dos jugadores a los que la afición jienense recibirá por todo lo alto.

Las bajas de Boyis y Dídac fueron las más importantes que sufrió la plantilla amarilla en este pasado verano y hoy por primera vez volverán a enfrentarse al que fue su club, con el que ganaron una Copa de España y en el que dejaron un recuerdo imborrable que les hace ser muy queridos

Menos mal que el encuentro será televisado a través de Teledeporte porque el Jaén Paraíso Interior FS ha hecho tan bien los deberes que no queda papel para hoy. Ni una sola entrada queda para ver el encuentro en directo y eso que el aforo del pabellón portátil roza los 4.000 espectadores. Ya sabíamos que la Salobreja se le queda pequeña al Jaén FS pero lo este equipo y su afición sigue asombrando a cualquiera.