Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El argentino Mati Rosa encarando a Dani Gabriel. Juan Pedro Sánchez.
Fútbol sala

Naufragio amarillo ante un gigantesco Manzanares (1-6)

El conjunto amarillo se mostró impotente ante un Manzanares que rozó la perfección en todas las facetas del juego

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:06

Comenta

Se jugó el partido que quiso Juanlu Alonso. Manzanares FS, cimentado desde la portería con un gigante como Antonio Navarro, doblegó con autoridad y méritos ... a un Jaén FS sobrepasado y sin pegada. Toca pasar página, corregir errores y rehacerse para encarar el próximo reto, mayúsculo, el próximo sábado en Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello con varios heridos en la capital
  2. 2 Muere un hombre en motocicleta en la Carretera de Circunvalación de Jaén
  3. 3 Sin incidencias graves en las primeras horas de la Magna
  4. 4 Atropello con varios heridos en la capital
  5. 5 «¡Viva Jaén! ¡Viva la tierra del Santo Reino!»
  6. 6 Parada 'milagrosa' para coger fuerzas entre bares y picnics improvisados en una Magna para el recuerdo
  7. 7 El Barça necesita levantarse en el Pizjuán
  8. 8 Refuerzo de limpieza tras el paso de la Magna
  9. 9

    El día después de la Magna: misas de acción de gracias y regresos a casa
  10. 10

    Carmen, 90 años: «Venimos expresamente a ver al Cristo de Cazorla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Naufragio amarillo ante un gigantesco Manzanares (1-6)

Naufragio amarillo ante un gigantesco Manzanares (1-6)