Naufragio amarillo ante un gigantesco Manzanares (1-6)

Se jugó el partido que quiso Juanlu Alonso. Manzanares FS, cimentado desde la portería con un gigante como Antonio Navarro, doblegó con autoridad y méritos ... a un Jaén FS sobrepasado y sin pegada. Toca pasar página, corregir errores y rehacerse para encarar el próximo reto, mayúsculo, el próximo sábado en Barcelona.

Primera victoria en el Olivo Arena de un Manzanares FS que todavía no conoce la derrota en este curso liguero y que presenta su candidatura a una Copa de España que peligra para los de la capital jienense.

Dani Gabriel tardó menos de un minuto en destilar en el Olivo Arena la enorme clase que atesora en sus botas. Diagonal con balón a la espalda de la defensa amarilla y definición sutil y precisa para que el pivot internacional conquense (elegido mejor jugador en su posición en el curso 2023-2024) superara, por bajo, la salida de Carlos Espíndola.

Y el segundo cayó, como un jarro de agua fría, poco después. Recuperación de balón, en la que los locales reclamaron una posible falta, que tras revisarla los colegiados consideraron que el contacto no era suficiente, con transición eléctrica entre Toni Escribano y Álvaro López.

Cinco minutos le costó el Jaén FS inquietar al meta visitante, Antonio Navarro. Bynho, en dos acciones consecutivas, fue el primero en presentar las credenciales ofensivas locales. Ycamino del ecuador del primer round fue Carlos Espíndola el que lo intentó desde lejos.

Manzanares, muy sólido

El bloque dirigido por Juanlu Alonso estaba demostrando tener muy digerido los automatismos colectivos. Constantes, y efectivas, puerta atrás, ganando las posiciones y generando múltiples problemas a los defensores locales.

En el minuto 12, tras el saque de una falta desde la frontal, el colegiado Eder Gómez señaló una mano en el área visitante tras remate de Mati Rosa. Después de la revisión, solicitada por Manzanares FS, los colegiados rectificaron su decisión al considerar que el balón había tocado en el pie de Toni y acabó rebotado en el codo de Álvaro. Una acción complicada a la hora de tomar una decisión.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para reordenar las ideas de los suyos.

Pero llegó el cero a tres. Enésima contra eléctrica de Manzanares que resolvió Raúl Campos amagando con el disparo y definiendo con pierna derecha. Los amarillos reclamaron una clara falta en la recuperación del esférico, pero no se pudo revisar al contar con una única revisión por periodo. Ypoco después Raúl Campos marró el cuarto al echar el cuerpo atrás. La pelota, sin oposición, se marchó por encima del travesaño. Manzanares aprovechando que los jienenses estaban KO había subido la apuesta, y la presión.

Mareco pudo recortar distancias en una acción en la que reclamó mano en el despeje. Los amarillos no encontraban su sitio en elchoque, ante un Manzanares que rozaba la perfección en todas las facetas del juego.

Mati Rosa recuperó, en el único error de Antonio Navarro, pero el meta visitante lo arregló evitando el tanto con el hombro.

En la recta final de la primera mitad, el Jaén FS disfrutó de varias ocasiones de gol, pero cuando no es el día no se puede y, además, es imposible.

Manzanares FS había firmado una primera mitad muy completa pese a llegar a la capital jienense con un plantel mermado. Juanlu Alonso recuperaba a Álvaro y contó con las bajas del capitán Dani Juárez, Javi Bule, Antoñito y Eloy.

Jaén FSsalió obligado a arriesgar y con una marcha más. Manzanares amenazaba con sus contragolpes. Dani Gabriel, a punto de firmar el cuarto. Lo hizo Javi Alonso aprovechando un balón muerto en el área. El ala madrileño, ex amarillo, la elevó lo suficiente y con calidad para salvar a Carlos Espíndola.

Manzanares seguía mandando en el encuentro tanto en fase defensiva como ofensiva. Lo cierto es que el Jaén FS no dejaba de intentarlo. Pero no encontró la llave del gol. Unas veces era el travesaño, otras Antonio Navarro o algún defensor. Valdepeñas entró en el bonus fatídico de las cinco faltas con algo más de ocho minutos para el final. Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto y apostó por el riesgo del juego de cinco.

Mati Rosa se anticipó y se cobró una falta. Joao Salla estrelló el lanzamiento sobre Antonio Navarro. Rodríguez solicitó revisión al considerar que el meta se había adelantado y los colegiados concedieron la repetición. Eloy Rojas también se topó con un muro infranqueable.

En el partido del Jaén FS si algo podía salir mal, empeoraba. Esteban conectó con Alan Brandi, que, libre de marca y a un metro de la portería, mandó el balón al travesaño.

Un nuevo doble penalti de Eloy Rojas lo paró, con el pie, Antonio Navarro. No era el día y en la contra, Manzanares FScasi sentencia un duelo que parecía no necesitar un nuevo gol visitante. Pero Manzanares quería más. Asistencia con la mano del meta azulón y Humberto aloja el esférico en la jaula de cabeza. Y en los últimos segundos, Dani Gabriel marcó el sexto en otra contra. Mati maquilló el resultado al transformar un penalti por mano.