Motor Moreno y Miranda suben al podio en el Andaluz de Velocidad de Turismos Podio del Andaluz en Jerez, con los dos jienenses, Miranda (izq.) y Moreno (dcha.). Los dos pilotos jienenses superaron múltiples problemas mecánicos y lograron subir al podio en un circuito mítico como el de Jerez

Este pasado fin de semana se ha celebrado la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Turismos, en el Circuito de Velocidad de Jerez, una prueba organizada por A.C. Race Events y en la que han destacado dos pilotos jienenses, el ubetense, José Carlos Moreno y el bailenense, Javier Miranda. Lograron subir al podio tras superar distintos problemas mecánicos que pusieron a prueba a sus equipos, con grandes dosis de amor propio y pilotaje extremo en todo momento.

De esta forma, el joven piloto ubetense, José Carlos Moreno, subía a su Seat León MKI para disputar la prueba. Ya en los entrenamientos sufrió un problema mecánico que inmovilizó el vehículo hasta la llegada del equipo de asistencia, que realizó un trabajo extraordinario resolviendo el problema en poco más de doce minutos. Pudo regresar a pista para disputar la primera manga donde solo pudo dar tres vueltas.

En la segunda manga oficial y partiendo desde la última posición de salida, José Carlos Moreno hacía gala de su pilotaje con una desenfrenada remontada, para adelantar rivales en cada giro hasta pasar por la bandera de cuadros en la segunda posición de la Copa Júnior y obteniendo el mismo resultado en la categoría de Gran Turismo D3.

«Ha sido mi mejor carrera como piloto hasta ahora y la mayor satisfacción al ver, con mucha emoción, el trabajo de este gran equipo que me acompaña a las carreras. Lograr subir al podio en un circuito tan carismático como es Jerez es un sueño. Gracias a todos y en especial a mi familia, equipo, patrocinadores y a los seguidores que me animan y motivan siempre», explicaba el piloto ubetense.

Por su parte, Javier Miranda, tampoco estuvo exento de problemas mecánicos que le imposibilitaron obtener un mejor resultado en la clasificación. Así, en la jornada de entrenamientos libres del sábado se clasificaba séptimo de la general detrás de equipos mucho más potentes. En las clasificatorias su Ford Sierra Cosworth comenzó a experimentar problemas de temperatura que se unieron a los cuarenta grados de ambiente en el trazado. Pese a estos obstáculos y solo pudiendo dar dos vueltas, Miranda se clasificaba octavo a menos de un segundo del cuarto participante.

El domingo realizó una salida explosiva y partiendo de la octava posición se sitúa en la cuarta en la primera curva del circuito, muy cerca del tercero, al que presiona en los primeros metros de la prueba. En la segunda vuelta Miranda comienza a sufrir problemas de temperatura en su Ford resistiendo en la cuarta plaza hasta que decide por seguridad mecánica abandonar cuando era octavo a falta de tres minutos para la conclusión de la primera manga oficial de carrera.

En la segunda tanda oficial, Javier Miranda partía último de la parrilla, rodando en la vuelta de formación donde entra en su Box para cambiar bujías al no tener una buena respuesta de su mecánica. Con este incidente el piloto se vio obligado a salir desde la zona de Box para buscar la remontada.

Los problemas mecánicos y de temperatura provocaron que se tuviera que conformar con la tercera plaza en la categoría D3, subiendo al podio en un fin de semana cargado de problemas y donde la prueba no fue todo satisfactoria que habría deseado. «He terminado un poco frustrado por los problemas de temperatura que no me han permitido obtener un mejor resultado. Agradezco el trabajo del equipo y a la afición. Sin ellos no habría podido concluir ninguna de las dos mangas de carrera», explicó.