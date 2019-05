Fútbol sala Mengíbar FS busca dar el primer paso hacia Primera División en Córdoba El conjunto rojillo está a dos partidos del ascenso. / JUANCA MARTOS El conjunto rojillo ha confirmado que viajarán cuatro autobuses de aficionados hoy a Vista Alegre, que hace días vendió todas las entradas JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Sábado, 25 mayo 2019, 01:29

Software Delsol Mengíbar FS y Córdoba CF Futsal se verán las caras hoy sábado 25 de mayo (20:00 horas, lnfsdirecto) en el primer duelo de la final del play off de ascenso a Primera División con el arbitraje de los colegiados Carrión Álvarez y Romero Candela. Mengibareños y cordobeses contarán por delante con una apasionante serie al mejor de tres partidos, de los cuales, saldrá el equipo que acompañará al Pescados Rubén Burela a la élite del fútbol sala nacional el siguiente curso 2019/2020. Para ambos conjuntos será la primera vez que afronten una fase final de ascenso a Primera División.

En una final del play off de ascenso que se prevé apasionante, los de Javi Garrido buscarán poner el broche de oro a una temporada de ensueño. Tras lograr su récord particular de puntos en Segunda División, además de conseguir por primera vez en su historia la clasificación para la fase de ascenso, los jienenses no quieren dejar escapar una oportunidad única en la que certificar su presencia la próxima campaña en Primera División.

El camino del equipo rojillo hasta la final parte de una trabajada tercera posición obtenida durante la fase regular del campeonato. Los de Javi Garrido sumaron un total de dieciocho triunfos y ocho empates que les sirvió para alcanzar el mejor registro de su historia con un total de 62 puntos obtenidos, cinco y cuatro puntos menos que el primer y segundo clasificado de la competición, Burela y Betis.

A su buen hacer en el campeonato de la regularidad hay que sumarle la actuación consumada frente a Manzanares FS en la primera ronda de la promoción de ascenso a Primera División.

Tras caer derrotados frente al cuadro de Chema Jiménez en el primer partido de la serie disputado en tierras manchegas, Software Delsol Mengíbar se aferró a su feudo, donde solo han perdido un partido en el presente curso, para darle la vuelta a la eliminatoria.

El rival

Por su parte, el equipo cordobés dirigido por 'Maca', ha demostrado, hasta la fecha, ser capaz de competir contra cualquier rival y en cualquier cancha, lo que le ha permitido plantarse en la eliminatoria decisiva por el ascenso tras apear en tres partidos al Real Betis Futsal.

Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en el presente curso. Las dos anteriores se saldaron con el triunfo del equipo entrenado por Javi Garrido. En el partido de ida de la fase regular disputado en Vista Alegre los tantos de Manu Orellana, Koseki y Emilio Buendía, todos ellos en la recta final, permitieron desequilibrar la balanza. Mientras que, en el encuentro de vuelta disputado en el Sebastián Moya Lorca, el cuadro local volvió a sumar los tres puntos con una victoria por 8-3. También se impusieron los jienenses en un duelo previo durante la pretemporada.

El equipo blanquiverde contará con el apoyo de su fiel afición que volverá a contestar a la llamada del equipo. Las entradas se acabaron hace días. El conjunto rojillo ha confirmado que se han completado cuatro autobuses de aficionados para viajar a Córdoba. El viaje está financiado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Mengíbar.

El choque de vuelta se disputará el próximo sábado, 1 de junio, en el Sebastián Moya Lorca a partir de las 19:30 horas.