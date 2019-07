Fútbol provincial El Martos CD pone en marcha su proyecto de la mano de Rafa Ruano Cuerpo técnico del Martos CD, junto a su presidente. / MARTOS CD La entidad ha configurado un proyecto ambicioso, mezcla de juventud y veteranía, con Paco Sutil como eje vertebrador J. A. G. Jaén Sábado, 27 julio 2019, 23:45

El Martos CD ya tiene perfilado su proyecto y trabaja bajo las órdenes de Rafa Ruano con el objetivo de retornar a categoría nacional. Un proyecto que mezcla juventud y veteranía y en el que se ha apostado por peloteros con clase, jóvenes y con DNI jienense, que cuentan con una enorme proyección después de haber despuntado en sus respectivas categorías base. Junto a ellos un futbolista que derrocha clase a raudales y que puede presumir de haber dado patadas a un balón en Primera División como Paco Sutil.

La entidad tiene pendiente fijar la fecha del partido ante el Torredonjimeno y el Linares. De esta forma, el jueves 1 de agosto el equipo se desplazará a Fuensanta para medirse al bloque dirigido por Luichi Peláez, el miércoles 7 de agosto reciben al Atlético Porcuna para poner en juego el Trofeo Ciudad de Martos y el viernes 9 se desarrollará un partido con la Tuccitana, que no servirá de presentación oficial al no contar con todos los integrantes de las categorías inferiores. Así las cosas, la puesta de largo se retrasa hasta el mes de septiembre.

Además, participarán en la Copa Presidente de Diputación. El miércoles 14 de agosto el Martos visitará el municipal Matías Prats para medirse al bloque dirigido por Manuel Chumilla y el sábado 17 se disputará el Trofeo San Bartolomé ante el Real Jaén. El martes 20 el equipo marteño se desplazará hasta Los Villares y el 26 de agosto a Arjona.

La plantilla ya ha iniciado los entrenamientos. El plantel de jugadores está cerrado, salvo refuerzo de última hora.

El cuerpo técnico está formado por Rafa Ruano, «una apuesta idónea para poner en marcha nuestro proyecto de fútbol jienense. Con un amplio historial y un currículo conocido por todos. Casi todos los futbolistas de esta plantilla han pasado por sus manos, los conoce y están muy ilusionados», explicaba e presidente, Juan Carlos Ruiz.

Además, David Pérez será el preparador físico y David Siles el fisioterapeuta del equipo.

El nuevo técnico del Martos CD explicó que llega con mucha ilusión «a una plaza codiciada por cualquier entrenador. He tenido la fortuna de que esta junta directiva me haya llamado. En mi mente había pocos sitios tan buenos. Vamos a tratar de conseguir un equilibrio entre juventud y veteranía para conseguir volver a ilusionar a la afición. En Martos no se puede jugar de cualquier forma. Hemos formado un grupo de jugadores con el que, con un poco de paciencia, darán muchas alegrías porque tienen mucha proyección».

En cuanto al objetivo para este curso subrayó que «pelearemos por el ascenso. Quiero plasmar mi idea de fútbol aquí. La apuesta es arriesgada pero estoy convencido de que dará frutos».