El Martos CD podría hacer hasta dos incorporaciones para reforzar el equipo Juan Cortéz podría ver su plantilla reforzada. / JUANCAMARTOS J. MUDARRA JAÉN Miércoles, 5 diciembre 2018, 02:52

El Martos CD no atraviesa por su mejor momento. Los tucitanos llevan dos jornadas seguidas cayendo con cierto estrépito y su situación en la tabla clasificatoria no les permite derrochar puntos en absoluto. Los blancos son sextos por la cola con 18 puntos, solo uno más que los que tienen los equipos que ocupan las plazas que obligan a descender automáticamente de categoría.

La incertidumbre creada alrededor del estado financiero del club de la Ciudad de la Peña ha hecho además que comiencen a haber rumores de posibles salidas de algunos de los pesos pesados de la plantilla marteña pero, según ha podido saber esta redacción, la dirección deportiva encabezada por Juan Cortés no se plantea que haya ninguna salida. El club no dará ni una sola carta de libertad y es que, no solo no se imaginan prescindir de ninguno de sus futbolistas sino que la idea pasa más bien por que al equipo llegue algún refuerzo antes de que se cierre el mercado en Tercera División.

Son dos las posiciones que al club le gustaría apuntalar con llegadas que al menos sirvan para dar un refresco de garantías a los hombres que más minutos acumulan en sus piernas. La primera de ellas es la del mediocento, una zona que no está terminando de funcionar en las últimas jornadas y que se suele ver mermada por las bajas. La otra es la delantera donde, a pesar del buen rendimiento que está ofreciendo Paolo Etamane, Juan Cortés se sabe sin otra alternativa de garantías que le ayude a dar descanso al camerunés.