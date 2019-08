Atletismo Martos buscará la mínima para el Mundial en el Nacional o en Andújar Sebastián Martos. El atleta jienense, tres veces campeón de España de 3.000 obstáculos, está ya casi recuperado de unas molestias en la planta del pie J. A. G. Jaén Viernes, 9 agosto 2019, 00:50

El jienense Sebastián Martos tratará de conseguir la marca mínima para competir en el Mundial de Doha de septiembre en el Campeonato de España, que se disputará el 31 de agosto y el 1 de septiembre en La Nucía (Alicante) o en la Reunión Internacional de Andújar, que se celebrará el 6 de septiembre en el municipio jienense.

El tres veces campeón de España de 3.000 metros obstáculos, que actualmente se encuentra concentrado en Sierra Nevada (Granada), ya participó en los Mundiales Pekín, Rusia y Londres en los años 2013, 2015 y 2017.

Martos, una vez casi restablecido de unas molestias en la planta del pie, desea participar en alguna prueba para adquirir las sensaciones de la competición, porque hasta el momento solo ha participado en un 3.000 obstáculos.

«Espero lograr la mínima en el Nacional o en Andújar, a primeros de septiembre. Estoy restablecido de la lesión y ahora trabajo para tratar de acudir a mi cuarto Mundial consecutivo. Es un reto que me atrae y por el que trabajo con ilusión en Sierra Nevada», señaló.

El obstaculista jienense agradeció los mensajes de apoyo recibidos en los últimos meses. «Ese respaldo me da fuerza y ganas de seguir en la lucha de los entrenamientos. Tanto la familia como los amigos me han transmitido su ánimo son reiterados mensajes», comentó.

Hay que subrayar que Martos ha tenido algunos molestias que le han impedido ejercitarse con normalidad. «Desde primeros de julio no he logrado encontrar continuidad en los entrenamientos, debido a unas pequeñas molestias en el flexor y abductor del dedo gordo. Nada grave, simplemente baja de carga, cero clavos y entrenos lisos. Esto hará que no compita nada este mes y me centre en recuperar al 100% mis pies para poder hacer el 100% del entrenamiento programado. Para ello cambio el calor por el fresquito y la tranquilidad del CAR de Sierra Nevada. Serán 4 semanas de entrenamiento junto a muchos fondistas nacionales. Con objetivo de volver a los duros entrenos y afinar en agosto», señalaba el huelmense en el mes de julio.