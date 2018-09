Fútbol Provincial El Martos CD busca su punto de inflexión Los blancos quieren sumar de tres en tres. / JUANCA MARTOS El choque arrancará a las 12:00 horas en tierras malagueñas y para el mismo Perales recupera a hombres importantes como Sutil o Enes Los blancos juegan hoy en casa del UD San Pedro JESÚS MUDARRA JAÉN Domingo, 23 septiembre 2018, 04:12

Llega la quinta jornada de liga y en lo que a Martos se refiere se trata de una cita importante. El conjunto de Perales todavía no sabe lo que es ganar en la temporada 2018/2019 y a eso se le quiere poner fin hoy en tierras malagueñas, en el estadio del UD San Pedro. No son suficientes los dos puntos que lleva cosechados hasta el momento el equipo de la Ciudad de la Peña y cuanto antes debe salir de esos puestos de descenso que implican urgencias prematuras.

La situación es delicada en Martos y el entrenador ha pedido paciencia a la afición y refuerzos a la dirección deportiva. Lo cierto es que el encuentro de hoy (el partido arrancará a las 12:00 horas en San Pedro de Alcántara) debe servir para limpiar la mala imagen dada en casa ante el Antequera. No fueron capaces los blancos de ganar a un equipo que estuvo con nueve futbolistas durante más de 45 minutos pero es que ya no solo por el resultado, tampoco se generó un peligro excesivo sobre la portería contraria.

De esas ganas de enmendar la situación habló el máximo responsable del banquillo tucitano en las declaraciones previas al choque: «El partido con la UD San Pedro lo esperamos con muchas ansías de conseguir la primera victoria de la temporada. Sabemos que nos enfrentamos a un rival en una situación idéntica a la nuestra porque van a tener las mismas necesidades que nosotros por sumar la primera victoria y encima jugando en casa delante de su público va a ser un duelo de necesitados».

Factor emocional

Precisamente esa necesidad de la que habla el técnico de los marteños hará que lo anímico tenga mucha influencia en el choque que hoy nos ocupa. El propio Perales reconoció que hoy la cabeza fría de los jugadores es más importante que nunca: «El control de las emociones va a ser fundamental y no cometer errores que influyan en el resultado».

A los adversarios la menos parece tenerlos bien estudiados el técnico de los tucitanos: «Los conocemos de la temporada pasada, alterna dos sistemas de juego, lo mismo te juega con tres centrales que con dos y eso dependerá de la altura en dónde se posicionen y nosotros tendremos que estar preparados de estrategia suya. También conocemos la baja de 'Filtrano' que es su delantero referencia arriba con mucha envergadura que cuesta mucho defender». Son muchas las buenas noticias de cara a este encuentro pero seguramente la mejor de ellas sea la vuelta de hombres importantes al equipo.

Recuperando jugadores.

«Nosotros recuperamos a los lesionados como Paco Sutil y a Enes, que, aunque no estén al cien por cien podremos contar con ellos si los necesitamos en la segunda parte. Las incorporaciones, más de lo mismo, vienen sin entrenar.

En el caso de Ali entrará en la convocatoria con un solo entrenamiento y el central Javi Ramírez también contaremos con él aunque él no viene de competir y necesitará su tiempo de adaptación pero al menos desde el banquillo igualmente nos pueda aportar».

Las ideas están claras y también cuál ha sido el déficit del equipo hasta el momento en competición: no haber sabido gestionar los momentos importantes de los encuentros. Tratarán a cambiarlo hoy a jugar por como acabó Perales: «Competimos bien en los partidos, pero si es verdad que nos falta un plus en los momentos decisivos del partido seamos capaces no solo de mantener el nivel sino de mejorarlo. Con ganas de sumar la primera victoria y convencidos de que vamos a trabajar para conseguirla».