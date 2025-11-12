Martín Fiz: «En fútbol no puedes jugar un partidillo al lado de Messi y Cristiano»

Pocas veces se tiene la oportunidad de hacer deporte al lado de algunas de las leyendas más importantes del atletismo español de todos los tiempos, ... y eso es justo lo que va a ocurrir el próximo sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Linares. Además, el sábado, las primeras figuras y padrinos del evento tendrán una mesa redonda abierta a la ciudadanía para compartir sus vivencias.

Una doble actividad promovida por la Fundación José Luis Martín López y que trae a tierras mineras cinco nombres escritos con letras doradas en la historia del atletismo español: Fermín Cacho, Abel Antón, Reyes Estévez, Jesús España y Martín Fiz.

Precisamente este último estuvo hablando de la doble cita con IDEAL, recordando que «estuve en Linares antes y guardo muy buenos recuerdos de la ciudad. Recuerdo que la última vez fue con una conferencia para niños que dimos en el teatro y se llenó de escolares, estuve muy cómodo. Siempre es un placer volver a la ciudad de Raphael».

Esta vez la conferencia del sábado 22 será un encuentro para todos los públicos y en ella no estará solo, «porque haremos una mesa redonda con Abel Antón, Reyes Estévez y yo. Fuimos atletas de élite y hablamos del deporte, que es como la vida misma. Contamos todo lo que hemos aprendido del mundo profesional y, aunque ya retirados, seguimos aplicando hábitos de vida saludable. Recomendamos a todos los niños hacer deporte porque inculca esos valores de salud, trabajo y perseverancia, para que nuestra trayectoria sea un ejemplo donde ellos se puedan reflejar».

Y esto lo dice Martín Fiz, Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en 1996 y Premio Príncipe de Asturias en 1997. En las pistas fue campeón del mundo de maratón en Gotemburgo (1995), subcampeón en Atenas (1997), campeón de Europa en Helsinki (1994), el primer atleta en ganar las 'Six Majors' (Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio) ya en su categoría de veteranos, además de numerosos triunfos en circuitos como los SuperHalfs Máster.

Ahora, como conferenciante y sin colgar las zapatillas del todo, «esto de ir dando charlas surge porque te retiras de la alta competición, pero quieres seguir vinculado al atletismo y a un movimiento deportivo social al que se han incorporado muchas mujeres. Doy conferencias en España, me llaman mucho de Latinoamérica. Sigo compitiendo, ya no soy tan rápido, las articulaciones duelen, pero hoy gozamos de una estructura en España que te permite llevar una buena vida vinculada al deporte».

Precisamente ese es uno de los aspectos que más destaca Martín: cómo ha cambiado la sociedad de aquellos atletas que despuntaron en los años 90 y llevaron a España a lo más alto. Ya han pasado 30 años, que no es poco.

«Ha cambiado para mejor porque hay mucha más información de la que teníamos en mi juventud. Los chavales están más preparados, cualquier joven tiene una complexión y una alimentación dignas de deportista. Han ido asumiendo la filosofía de cuidarse. Antes, en las carreras populares solo había gente mayor, y ahora ves muchos jóvenes bien preparados. Igual que en los 90 se preparaban para ir a la discoteca, en los 2020 se preparan a conciencia para correr citas como la de Linares».

Tres modalidades

La cita del domingo contará con modalidades adaptadas a todas las edades y niveles deportivos. Se disputarán tres categorías: la Carrera Escolar de 800 metros (para niños de 5 a 10 años), la Carrera Infantil de 2.600 metros (de 10 a 15 años) y la Carrera Popular, con distancias de 5 y 10 kilómetros para mayores de 16 años.

«Estamos contentos porque se han llenado ya casi las 1.500 inscripciones. Pero lo más especial para la gente que venga a la carrera será poder correr al lado de cinco míticos como Fermín Cacho, Abel Antón, Reyes Estévez, Jesús España y yo. Eso te lo permite el atletismo. En fútbol no puedes jugar un partidillo al lado de Messi y Cristiano. Aquí vas a dar zancadas junto a deportistas que todavía estamos en forma», afirmó Martín, que puede presumir, a sus 62 años, de seguir adelantando a los más jóvenes sobre el asfalto.

La carrera, de carácter solidario, destinará su recaudación a programas educativos y becas para estudiantes, reforzando el compromiso de la Fundación José Luis Martín López con la formación, la igualdad de oportunidades y el futuro de la juventud. También se abrió una cuenta bancaria como Dorsal 0 para que cualquiera pueda ayudar a la Fundación a recaudar fondos.

Toda la información está en www.carreralinares.es, y Martín Fiz invita a «que todas las personas de la provincia participen de este evento, sea el sábado en la conferencia o corriendo el domingo. El recorrido será muy llevadero, por el casco urbano de la ciudad. Los mayores han respondido y seguro que la carrera de niños se llena también. Esta cita, además, coincide este mes con algo tan bonito como el 150 aniversario de la ciudad de Linares».