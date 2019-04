Más fútbol Manuel Chumilla renueva hasta 2020 con el Torredonjimeno Manuel Chumilla seguirá en el Matías Prats una campaña más. / UDCT El conjunto rojiblanco seguirá con un entrenador que cumplirá cuatro campañas dirigiendo la nave tosiriana JESÚS MUDARRA Sábado, 6 abril 2019, 00:23

Es tan bueno el trabajo que está haciendo Manuel Chumilla al mando del UDC Torredonjimeno que no sorprendió a nadie ayer la noticia de que el club tosiriano haya decidido seguir apostando una temporada por sus servicios como entrenador del primer equipo. Y eso que esta temporada no ha sido sencilla, sobre todo en su arranque, para los rojiblancos.

«Ya llevábamos unos días en los que la directiva quería empezar a hablar del año que viene y de la renovación y han demostrado mucho interés. Por mi parte también había interés y no ha habido mucho problema para la renovación. Ellos querían que fuésemos nosotros los que continuásemos con el proyecto y en mi caso Torredonjimeno es un sitio en el que me siento súper a gusto, querido, estoy como si estuviese en mi casa y respaldado por los directivos y la afición. Todo eso me ayuda a continuar y además pienso que es un club que tiene un margen de mejora y que todavía puede seguir creciendo. Estoy muy contento por seguir un año más en la familia del UDC Torredonjimeno», cuenta para IDEAL el propio protagonista después de que se anunciase su continuidad.

Se ha ganado a pulso esa apuesta de la directiva en un curso que, a pesar de que el inicio de la competición fue negativo para el equipo. «El momento de valorar las temporadas es cuando estas terminan y, aunque parezca sorprender, esta temporada podemos mejorar los números de la anterior, aun no habiendo empezado como hubiésemos deseado. Siempre tuvimos confianza en el equipo y así se lo hicimos ver a la plantilla, la confianza siempre ha sido plena», explica.

«El inicio que tuvimos no fue el más esperado pero el equipo siempre ha mantenido la identidad, ha hecho las cosas que tenía que hacer para tener más puntos de los que tiene ahora y fue cuestión de detalles que no los tuviéramos. Pero hemos dado sensaciones de solidez, de madurez y de hacer las cosas bien y eso nos permitía estar tranquilo. Se ha ido viendo todo ese trabajo y por eso estamos en una situación más cómoda y que se corresponde más a lo que hemos venido haciendo durante todo el año», añade Chumilla.

Lo cierto es que el equipo ha mejorado en resultados y también en sensaciones, sobre todo en el Matías Prats, donde ha conseguido hacerse fuerte y poner en aprietos a los mejores equipos de la categoría.

Gracias en parte a eso, el UDC Torredonjimeno decimotercero con 48 puntos y a tan solo seis de Vélez, que es el quinto clasificado y además el próximo rival ante el que tendrán que medirse en liga los de Chumilla. Prefieren mirar hacia arriba en vez de hacia abajo unos rojiblancos que por juego y por trabajo se han ganado el derecho a hacerlo.

«No nos preocupan los descensos por arrastre. Sabemos en la situación en la que estamos y en la que está el 80 por ciento de los equipos del grupo. Nosotros confiamos en nuestras posibilidades y sabemos que no hay nada hecho, que vamos a tener que pelear hasta el último partido. No hemos pensado en ningún momento en que se diese esa posibilidad pero, si se diese, no creo que hubiese ningún problema ni por parte del club ni por la mía», finaliza un entrenador que prima la calidad y la seriedad de un proyecto por encima de la categoría en la que este se desarrolle.

Ojalá que el UDC Torredonjimeno, al igual que el resto de equipos jienenses, no tengan que vivir con ansiedad las jornadas que faltan para el final de la competición y que la cuarta temporada de Chumilla al mando del equipo este siga jugando en el Grupo IX de la Tercera División.