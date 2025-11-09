Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un instante del derbi Real Jaén-Linares Deportivo. Juan Pedro Sánchez
Crónica del derbi

Manny permite al Linares asaltar La Victoria

El Linares Deportivo se hace con los tres puntos en un derbi en el que los blancos adolecieron de pegada

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

El fútbol es un deporte complejo y sencillo a la vez. Al Real Jaén le penalizó su falta de pegada y acierto ante un Linares ... Deportivo que supo explotar las debilidades del rival y aprovechar sus oportunidades para sacar una buena nota en un clásico convertir en un examen final para su técnico, un Pedro Díaz que sacó una buena nota en La Victoria ayudado del coloso Manny.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  2. 2

    Real Jaén contra Linares: el derbi que vuelve un lustro después
  3. 3 Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad
  4. 4 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  5. 5 Crecen las voces en contra de la planta de biogás en la zona
  6. 6 El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad
  7. 7 «Destacada presencia» de la provincia de Jaén en la nueva dirección del PP-A
  8. 8 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  9. 9

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública
  10. 10 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Manny permite al Linares asaltar La Victoria

Manny permite al Linares asaltar La Victoria