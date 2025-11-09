Manny permite al Linares asaltar La Victoria

El fútbol es un deporte complejo y sencillo a la vez. Al Real Jaén le penalizó su falta de pegada y acierto ante un Linares ... Deportivo que supo explotar las debilidades del rival y aprovechar sus oportunidades para sacar una buena nota en un clásico convertir en un examen final para su técnico, un Pedro Díaz que sacó una buena nota en La Victoria ayudado del coloso Manny.

El choque arrancó con una presión alta azulilla buscando asfixiar la salida de balón local. Y una mayor presencia ofensiva fruto de la que reclamaron, en los primeros minutos, un penalti que tuvo como protagonista a David Serrano. Además, Harper se plantó, libre de marca, ante Rabanillo, tras robo de balón, pero en posición de fuera de juego. Primeros avisos.

'Fin al exilio vuelve el Real Jaén', se podía leer en uno de los fondos del coliseo blanco. Manolo Herrero dispuso un once con algunas novedades como Mauro y Caballero en el once.

El Linares Deportivo, mucho más cómodo y mejor plantado en el verde en este inicio del duelo. Isra Cano protagonizó dos intentos con mucho peligro.

Con todo, la mejor ocasión fue para los de la capital jienense al cuarto de hora. Diego Barrios evitó el tanto ganándole la mano a Alberto Bernardo por bajo. Fue tras una acción de estrategia que sacó Adri Paz y prolongó Mario Martos de tacón.

En el minuto 21, Moha y Mario Martos se asociaron para superar la línea defensiva rival con varias paredes, el disparo del extremo marroquí lo repelió el palo cuando ya se cantaba el gol en las gradas.

El Real Jaén estaba destilando sus mejores minutos de fútbol en el ecuador del primer round.

Pedro Díaz apostó por una defensa al hombre en la sala de máquinas que complicó la intención de Caballero y Adri Paz de llevar el timón del duelo. El centro del campo blanco nunca pudo imponer su tiranía al rival y por ahí se empezó a perder el partido.

Agus Alonso presentaba molestias visibles, por lo que Óscar Lozano calentaba en banda. Un cambio que se materializó al descanso.

Estaba siendo un partido emocional en el que dos aficiones abrazaban la pasión por sus colores. Una prueba de fuego para dos bloques que ponían en juego algo más que tres puntos.

Al descanso se llegó con una internada por banda derecha de Curro que Mario Martos, algo forzado (venía más claro de cara Adri Paz)no pudo precisar a la hora de golpear.

El Real Jaén se presentaba en este derbi con un aura de dominio que no estaba logrando trasladar ante un Linares Deportivo, por ahora, alejado de las expectativas creadas y que estaba generando muchos problemas a los blancos.

Todo por decidir

Primeros 45 minutos sin goles. Todo por decidir en un encuentro, inmerso en un terreno pasional, en el que todo puede pasar. Lo sucedido en el Nuevo La Victoria impactará en el ánimo de dos proyectos que necesitan validarse cuanto antes para seguir creciendo en una competición tremendamente igualada. El Linares Deportivo salió de Jaén reforzado.

La ausencia por lesión de Pablo García y la lesión de Agus Alonso provocó que el Real Jaén actuara durante toda la segunda mitad sin delantero, con Moha como falso nueve.

El encuentro había perdido todo el ritmo que tuvo en la primera mitad.

En el minuto 65, Óscar Lozano enloqueció a sus defensores, su centro repelido lo cabeceó, desde la frontal, Adri Paz y el esférico acabó en el travesaño. Otro palo para los locales. Y en la siguiente acción, Curro se equivocó al intentar sacar el balón jugado, Menudo habilita a Manny y su disparo lo desvía Pavón para hacer un extraño y acabar alojándose en el fondo de la jaula local.

Acusó el golpe un Real Jaén al que le costó reaccionar y que estuvo muy cerca de encajar un segundo gol tras un córner.

A falta de arietes y de ocasiones de gol, Herrero decidió apostar por colocar al central Mauro, en los últimos minutos, como delantero centro. Sin fortuna.

Justo en el minuto 90, los locales reclamaron una posible mano en el área rival tras una gran acción por banda izquierda de David Serrano.

El colegiado retiró a los protagonistas al túnel de vestuarios tras el segundo aviso por lanzamiento de objetos al terreno de juego. Quedaban cuatro minutos por disputarse. Y en los últimos instantes se anuló un tanto al Real Jaén por un claro fuera de juego de Mauro.