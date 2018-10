Fútbol Provincial Luque: «La pérdida de Juanca es irreparable» Luque. / JUANCA MARTOS Javi Luque, que militó en el conjunto blanco en distintas etapas, destaca que «en nuestro ADN está competir hasta el final y eso haremos» El jugador del Torredonjimeno confía en poder quitarle el balón al Real Jaén JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 18 octubre 2018, 01:08

Javi Luque (20-08-1977) es un 'viejo rockero' que tras militar en equipos como Real Jaén o Linares sigue destilando su magisterio futbolístico en la UD Ciudad de Torredonjimeno. Un ejemplo de que la edad, si así se desea y se trabaja para ellos, es poco más que una cifra en el DNI.

Por su pasado blanco y morado, forjado en las categorías inferiores del Real Jaén y militando tres temporadas en el conjunto de la capital jienense, Luque es una voz autorizada para hablar de las connotaciones del encuentro de este próximo domingo (19:00 horas) en el municipal Matías Prats. «Un encuentro muy especial, siempre que te mides al Real Jaén lo es. Y si le sumas mi pasado en esta entidad aún más. No creo que se repita este duelo en Tercera División muchos años más y toca disfrutarlo».

El Torredonjimeno, equipo revelación por fútbol y clasificación en el pasado curso liguero, no está teniendo un inicio brillante de campeonato liguero. El bloque rojiblanco ocupa puestos de descenso con solo ocho puntos en su casillero. «Las expectativas apuntaban un poco más altas, pero no deja de ser un inicio un poco más complicado de lo que se pensaba. Tenemos total confianza en el equipo y sabemos que hacemos buenos partidos pero no está entrando la pelota. Eso es cuestión de rachas. Llegará el momento en el que no se merezca y se consiga. En todos los encuentros que hemos jugado h asta la fecha disfrutamos de un gran número de ocasiones. Los goles llegarán y los delanteros tendrán su rachas positivas».

También será un encuentro especial por el regreso de Juanca a la casa en la que fue el tercer máximo artillero del Grupo IX la pasada campaña. Un futbolista diferente cuya salida ha dejado un hueco muy importante en el esquema de ManuelChumilla. «Suplir a un futbolista como Juanca es muy complicado. A día de hoy, en la provincia y con el presupuesto que maneja el Torredonjimeno, es una pérdida irreparable. Pero confiamos en el resto de jugadores de la plantilla. Ahora mismo no les están entrando los goles pero tenemos futbolistas suficientes y con calidad para que los goles lleguen».

Tras el Real Jaén el Torredonjimeno deberá visitar Linarejos. «El bombo ha sido caprichoso. No nos llegan estos partidos en el mejor momento. Preferiríamos no tener la soga al cuello como la tenemos nosotros. Estamos obligados a puntuar y no son los mejores encuentros para tener esas urgencias. Pero luego nunca se sabe, hay que jugar todos los partidos. Y en el ADN de este grupo está competir hasta el final y así será ante el Real Jaén y Linares».

Fieles a su juego

Torredonjimeno y Real Jaén ya se vieron las caras en las semifinales de la Copa Presidente de Diputación. En ese duelo se hizo con el triunfo el conjunto de la capital jienense. «El domingo será diferente. Existía la obligación de ganar y en Liga la mentalidad es diferente. No podemos dejar escapar puntos en casa y para nosotros son tres puntos vitales».

El conjunto dirigido por Manuel Chumilla será fiel a su estilo. «Solo sabemos jugar de una manera, que es compitiendo y teniendo el balón. Cierto es que visita el municipal Matías Prats un conjunto que también lo quiere y que cuenta con peloteros con una enorme calidad y está claro que balón hay solo uno. En este caso lucharemos por tenerlo y si no es nuestro más que ellos intentaremos que las veces que lo tengamos ser capaces de crear peligro».

Luque añade que «este año la plantilla es algo más competitiva, tenemos un poco más de fondo de armario. Es complicado jugar todos los domingos. Al final toca repartir minutos».

Y sobre el estado de la plantilla tosiriana destaca que «ahora mismo tenemos muchos jugadores tocados que aunque están entrenando arrastran molestias y no están al cien por cien. Este domingo tuvimos la baja de Miguel. La semana pasada Álvaro salió tocado. Son jugadores que no sabemos cómo llegarán pero contamos con futbolistas suficientes para afrontar el partido con todas las garantías».