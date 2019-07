Unicaja Jaén Paraíso Interior Lluvia de medallas para Unicaja Jaén Dolores Morillas. :: ideal El lanzador jienense Alberto González disputará el reto del próximo Europeo Sub 23 del 11 al 14 de julio en Suecia | La entidad jienense firmó 11 metales en Campeonatos Nacionales y 36 en los Autonómicos JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Miércoles, 3 julio 2019, 01:21

El buen trabajo siempre acaba dando frutos. Y en el caso del Unicaja Jaén Paraíso Interior el éxito se mide por el gran número de preseas cosechadas en los distintos campeonatos Nacionales y de Andalucía en los que la entidad de la capital jienense ha tomado parte durante los últimos días. 11 medallas en citas nacionales y 36 en los autonómicos han firmado sus atletas.

De esta forma, en Tarragona se disputó el Campeonato de España Sub23 donde los atletas del conjunto jienense lograron subir al podio en cinco ocasiones. Hay que destacar las victorias de Alberto González en martillo, con un lanzamiento de 67.88. Lejos de su mejor marca pero suficiente para alzarse con la victoria. Y Carmen María Méndez en disco, con un lanzamiento de 46.01. Por su parte Dolores Morillas logró el salto que estaba esperando toda la temporada y logró saltar 6.19 metros en la prueba de longitud lo que le supuso proclamarse subcampeona de España y sexta en el ranking nacional. Por último, la atleta manchega Marta Ruiz-Valdepeñas logró la medalla de bronce en jabalina con un mejor tiro de 42.71 y Jesús Serrano, atleta madrileño entrenado por Antonio Serrano, obtuvo el mismo metal tras cruzar la meta en 47.31 segundos en la prueba de 400 metros.

Además, en el Campeonato de España Sub 18 disputado en Castellón, la Alba Martínez se proclamó campeona de España en peso con un mejor lanzamiento de 14.71. Marca que le supuso ser convocada por la Selección Nacional Sub 18 para participar en la Copa Ibérica de la categoría donde finalizó tercera con un lanzamiento de 14.54, a nueve centímetros de la portuguesa Quaresma que fue segunda. La ganadora fue María Felisa Okomo con 15,03.

Ya a nivel andaluz, en Málaga se celebró el Campeonato de Andalucía Sub 23 donde la cosecha del Unicaja Jaén Paraíso Interior fue fructífera. Se consiguieron un total de 17 medallas, de las cuales seis fueron de oro: Carlos González en martillo (50.77), Andrea Serrano en 200 y 400 metros (25.50 y 57.63 respectivamente), Dolores Morillas en longitud (5.64), Lucía María Soria en triple (11.77) y el equipo del 4x100 formado por Daniel Beltrán, Jesús Medel, Jorge del Moral y Alberto Montoro (42.95).

También hay que destacar las diez platas obtenidas por Jesús Medel en los 100 (11.05), Jorge del Moral en los 400 (50.84), Daniel Beltrán en longitud (6.90), Guillermo Jurado en triple (13.99), David Cortés en martillo (46.23), Carmen Martínez en los 5000 (19:03.87), Isabel Velasco en los 100 metros vallas (15.82), Cristina Rodríguez de Dios en pértiga (2.91), Victoria Carazo en disco (34.29) y Eliana Luque en martillo (42.67). El medallero del Club Unicaja Jaén Paraíso Interior se completó con el bronce de Alberto Montoro en los 100 (11.34).

También en Málaga se celebró el Campeonato de Andalucía Sub 20 donde los atletas del conjunto jiennense lograron un total de once medallas. Tres fueron de oro: Guillermo Jurado en triple (13.92), Luna Rubio en disco (34.48) y Carlos González en disco (39.85), siendo también plata en martillo (60.17), al igual que Mario Sánchez en los 400 (49.46), Ignacio Pérez en pértiga (4.35), Elena María Paulano en los 200 (25.33), Gemma Tutton en pértiga (3.70) y Victoria Carazo en disco (33.74). Por último se lograron dos bronces de la mano de Ana Visiedo en los 800 (2:21.94) y Eliana Luque en martillo (42.21).

Atletismo Master

En cuanto a la actuación de los atletas Master del equipo del Unicaja Jaén Paraíso Interior hay que destacar las tres medallas de la atleta de Martos, Encarnación Gutiérrez, con la camiseta del conjunto jienense en el Campeonato de España celebrado en Sagunto el pasado fin de semana. Una fue de oro en la prueba de los 400 metros vallas F40 y dos de plata en los 400 y 800 F40. Por último la incombustible Isabel Bausán logró el bronce en los 2000 obstáculos F40.

Estos resultados vienen precedidos de los obtenidos en el Campeonato Andaluz Master que se celebró en Almería donde Gutiérrez logró plata y bronce en los 400 y en los 800 F40, Isabel Bausán venció en los 2000 obstáculos F40 e Isabel Gordillo se impuso en peso F50 y obtuvo medalla de plata en disco.

«Esta es la carta de presentación del equipo del Unicaja Jaén Paraíso Interior ante las próximas citas como son los Campeonatos de España Sub 16 y Sub 20 y la prueba internacional del lanzador local Alberto González en el Europeo Sub 23, que se disputará en Gâvle (Suecia) entre los días 11 y 14 de julio», explican los responsables de la entidad en una nota.