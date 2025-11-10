El Linares sale reforzado de un derbi que apunta a un punto de inflexión clave

Alguien dijo una vez que lo mejor de ganar es hacerlo por sorpresa. La Victoria estaba llena, el escenario perfecto, la racha de uno y ... otro equipo invitaba a pensar que el Real Jaén era favorito, se veían como favoritos, nadie lo ocultó, la revancha de aquel 1-4 de hace un lustro y del ascenso arrebatado a Segunda B había sido soñado mil veces por la hinchada blanca y el domingo era el día.

Pero no, el Dios del fútbol tenía otros planes. Dos balones al palo y el gol de Manny. La euforia para los azulillos, que compartieron un final de partido en Jaén como si hubiesen ganado un título, aficionados esperando el bus de los jugadores en la puerta del campo, vídeos inundando las redes, Fermín felicitando desde Can Barça y la guinda la puso el propio Linares Deportivo con un comunicado oficial al filo de la media noche.

«Cinco años dan para mucho. Messi aún estaba en el Barça, Rosalía sin Motomami, Twitter sin Musk, Francisco era el Papa, no existía la IA tal y como la conocemos, Fermín era juvenil, vino a Linarejos el Balón de Oro 2025, entre otras cosas. El mundo entero ha cambiado, excepto una cosa: Hemos vuelto a ganar», era la respuesta de la cuenta del club tras una semana de muy poca actividad y donde casi toda la información en redes vino desde Jaén.

Recompensa para Pedro Díaz y sus hombres, rompiendo definitivamente la mala racha, de la mejor manera posible. Porque no era solo ganar, el baño de masas y de cariño que se llevaron los jugadores tras el triunfo es una de esas cosas que hacen conectar en el Linares a jugadores y afición. Eso le va a dar a Pedro Díaz esa dosis extra para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, porque una vez que saboreas estas mieles, nadie cuestionará un esfuerzo para no volver a vivirlas.

«Esto es lo más bonito del fútbol, esto es precioso. Yo por suerte, porque jugué tres años en Linares, he vivido esto muchas veces y estaba en el campo antes de empezar y me ha traído unos recuerdos increíbles. La verdad es que esto es lo más bonito, la salsa del fútbol. Hubiese pagado dinero por jugar este partido», expresó Pedro Díaz.

La cara y la cruz

Para los aficionados blancos fue una derrota injusta, un gol de rebote, un posible penalti que no vio el colegiado. Para Pedro «fue muy igualado, un derbi, al final todos los derbis son así, con ocasiones por las dos partes. Sinceramente, nosotros acertamos y ellos no, por eso nos lo llevamos». El Linares volverá triunfante al trabajo semanal para medirse el domingo al Malagueño en casa. El Real Jaén tiene por delante ahora un mes con tres durísimas salidas para visitar a La Unión, Xerez CD y Yeclano, además del Recre en casa. Manolo Herrero debe intentar que el derbi no les pase factura.

«Las rachas llegan para todos, las buenas y las malas. Manolo y yo tenemos una cosa buena, que hemos sido futbolistas y al final convivimos con esto, sabemos de qué va. Las críticas sabemos que van a llegar cuando no lleguen los resultados, las aceptamos», añadió Pedro Díaz.