El Linares entra en el 'play off' de los mejores equipos a domicilio con 11 puntos sumados

Todo está en un pañuelo en el Grupo 4 de esta Segunda Federación. Si la pasada temporada la diferencia entre jugar por el ascenso y ... pelear por no descender estuvo muchas semanas en una horquilla de tres partidos ganados de más o de menos, esta campaña no pinta muy diferente a la anterior.

Se han jugado 12 de las 34 jornadas, casi un tercio, y se puede empezar a sacar valoraciones y las primeras conclusiones. Como que Águilas y Extremadura pintan como los equipos llamados a pelear por el primer puesto, pero el Unión Malacitano no ha bajado el ritmo desde que empezó el curso.

El Águilas es líder con 24 puntos, le ha quitado ese honor al Extremadura, que pinchó el domingo contra el filial del Almería y se quedó en 22 puntos. Ambos han perdido solo dos encuentros, además los murcianos son un equipo que encaja poco, solo 9 goles, aunque ahí el que se lleva la palma es el Unión con solo 7 goles en contra , que les ha valido ponerse terceros con 21 puntos.

Son los mismos puntos que Lorca y Xerez Deportivo para cerrar la zona de «play off». El Lorca está en despegue y no para de subir, seis victorias consecutivas con una espectacular racha que empezó cuando ganaron 1-3 en Linarejos. El Xerez solo ha perdido uno de los últimos ocho envites, precisamente contra el Lorca (0-1).

Es importante mantener la calma en los baches, el Linares lo hizo con Pedro Díaz cuando el equipo pasó por cuatro semanas sin ganar y se metió en la zona peligrosa. Otros no tienen esa paciencia, como el Recreativo de Huelva, que tras dos derrotas consecutivas ante Yeclano (1-0) y Real Jaén (2-1), ha cesado al técnico, Pedro Morilla, buscando un revulsivo para salir de la zona de ascenso y quedarse con 17 puntos esta semana, solo 2 puntos por debajo del «play off».

Los mineros están con 17 puntos en un bloque de equipos empatados en la octava posición donde también están Recre, Antoniano y Yeclano. Por arriba UCAM Murcia y Real Jaén con 19 puntos , queriendo volver a los puestos de privilegio. Por debajo, Minera con 15 y, ya en descenso, los Xerez DFC y Puente Genil con 14 puntos. Sí, el «play out» y el «play off» separados por 7 puntos. Y es por eso que cada punto en juego vale oro.

Dos gallitos más

Por suerte, el Linares ya se ha medido ya a todos estos equipos por arriba, a excepción de UCAM Murcia y Extremadura, sus dos próximos rivales. El domingo a las 12:00 jugarán contra los universitarios en Linarejos, que vienen de ganar 3-1 a la Minera, rompiendo la dinámica de dos tropiezos ante Yeclano (1-1) y Malagueño (1-0).

El equipo de Germán Crespo vendrá a tierras mineras con la obligación de ganar para poner tierra de por medio con los azulillos y volver a meterse en la parte alta. Se encontrará a un Linares resurgido y que ha superado las lesiones de hombres importantes, ya son cuatro semanas sin perder, venciendo en las visitas a Jaén y Lebrija, pero sacando solo dos empates en casa contra Xerez CD y Malagueño. Esos 4 puntos perdidos en casa son lo que hoy impide a los azulillos estar en la zona de ascenso.

La cuenta pendiente está en Linarejos, donde los hombres de Pedro Díaz solo han sido capaces de ganar a la Minera (3-2). Empataron con Águilas (1-1), Xerez CD (2-2) y Malagueño (1-1), y perdieron contra el Lorca (1-3) en el que fue su peor partido del curso. En el resto de empates, sí merecieron algo más, esos puntos que ahora mismo les tendrían peleando con los cinco de cabeza.