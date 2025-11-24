Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Linarejos solo ha visto esta temporada a su equipo ganar contra la Minera, en un duelo de infarto que pasó del 3-0 al 3-2. Linares Deportivo

El Linares entra en el 'play off' de los mejores equipos a domicilio con 11 puntos sumados

La cuenta pendiente de los mineros está este año en Linarejos, donde sólo han ganado un partido y eso les ha privado de estar mejor en la tabla

Ángel Mendoza

Linares

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:41

Todo está en un pañuelo en el Grupo 4 de esta Segunda Federación. Si la pasada temporada la diferencia entre jugar por el ascenso y ... pelear por no descender estuvo muchas semanas en una horquilla de tres partidos ganados de más o de menos, esta campaña no pinta muy diferente a la anterior.

