Ultraking El linarense José A. Padilla acabó tercero el Ultraking El triatleta de Linares, acompañado de su familia y cuerpo técnico, llegando a la meta del castillo. / I. Completó con éxito los 515 km sin descanso entre natación, ciclismo y carrera en esta prestigiosa prueba de sólo 20 invitados del mundo A.M. LINARES Viernes, 12 octubre 2018, 15:26

José Antonio Padilla sigue sin conocer límites y concluyó en tercera posición el Ultraking de Extremadura. Un evento con fines caritativos al que son invitados los 20 mejores triatletas de los miles que cursan solicitud. Deportistas de todas las nacionalidades, que pagan 900 euros por participar y después la organización dona ese dinero a la ONG que pide el deportista. 'Niños sin fronteras', fue la de Padilla

El evento comenzó en los pantanos de La Serena con la prueba acuática y concluyó con meta en el castillo de Puebla de Alcocer, después de un día y medio de competición. Fueron 10 km a nado, 421 km en bicicleta y 84 kms corriendo, todo de una tacada y límite en 36 horas para completarla. Su familia y los compañeros del club linarense Helios Ferro, estuvieron a su lado toda la prueba avituallándolo y dándole mensajes de ánimo.

«Me iban poniendo mensajes de voz del What's App, me contaban lo que decían los compañeros del equipo y los amigos. Que no me rindiese, que siguiera adelante. Fue una prueba durísima y sin mi gente no hubiese sido posible completarla», dijo a su regreso.

José Antonio Padilla lideró la prueba durante 500 km, hasta que una pájara le hizo perder dos puestos poco antes de entrar en meta, a la que llegó arropado por su familia, recibido como un héroe por el público y con 10 kilos menos de peso por el esfuerzo.