Fútbol Sala El Levante le tiende una mano al Jaén FS y Carlitos se la corta Los amarillos mostraron su mejor versión ante el Levante Futsal. : / PEDRO J. CHAVES Un póquer del gaditano y un excepcional partido de los de Dani Rodríguez bastaron para convertir a los de David Madrid en una marioneta servil ALBERTO ORTEGA JAÉN. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:06

Volvía el fútbol sala a la Salobreja después de que el Jaén Paraíso Interior FS tuviese que jugar sus dos últimos partidos como local en IFEJA y los amarillos convirtieron el choque ante el Levante Futsal en una auténtica fiesta de reencuentro. Lo abultado del marcador final no es sino un fiel reflejo de la inmensa superioridad que demostraron los de Dani Rodríguez durante los 40 minutos. El Jaén FS sabe que se está jugando el estar en Copa y el campeón quiere defender título en Valencia.

8 JAÉN PARAÍSO INTERIOR FS Espíndola, Mauricio, Rafa López, Míchel y Ángel Bingyoba. También jugaron Dani Martín, Giasson, Campoy, Carlitos, Ramon, Víctor Montes e Iker López. 2 LEVANTE FUTSAL Raúl Jiménez, Márquez, Rescia, Cecilio y Javi Rodríguez. También jugaron Pedro Toro, Gallo, Javi Alonso, Sena, Ibarra y Jorge Santos. Goles Carlitos 15' (1-0); Carlitos 16' (2-0); Carlitos 19' (3-0); Carlitos 27' (4-0); Mauricio 31' (5-0); Gallo 34' (5-1); Rescia 35' (5-2); Míchel 37' (6-2); Míchel 39' (7-2); Dani Martín 40' (8-2). Árbitro Los colegiados amonestaron a Giasson (31') de Jaén Paraíso Interior FS y a Raúl Jiménez (12'), Cecilio (19') y Márquez (25') de Levante UD FS. Incidencias partido disputado con motivo de la octava jornada de liga en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La Salobreja presentó un nuevo lleno hasta la bandera.

Cuando uno se sienta a ver un encuentro entre el Jaén Paraíso Interior FS y el Levante Futsal sabe que hay una cosa que va a contemplar seguro porque es algo que con lo que no negocia ninguno de los dos equipos: la intensidad. El arranque del encuentro de ayer la tuvo a raudales aunque en uno de los bandos de una forma desmedida.

EL PROTAGONISTA Carlitos suele ser un hombre de precisión exquisita pero ayer podríamos decir que estuvo excelso Dispuso de cinco duelos directos con el cancerbero del Levante Futsal y anotó cuatro. Hizo lo que se espera de un especialista como él, aprovechar las que se tienen.

No supieron contemporizar los de David Madrid y cuando llevaban cuatro minutos de partido ya habían cometido las cinco faltas que les dejaban en bonus. Obviamente tuvo su gran parte de culpa en esto también el cuadro de Dani Rodríguez, mostrándose intratable en el inicio con una especial clarividencia en los últimos metros que, de haber estado acompañada de efectividad, podría haber sentenciado el choque.

Bingyoba hizo crujir la madera granota al rematar una jugada de estrategia y también apareció el disparo exterior, aunque sin éxito. Giasson fue el que provocó la siguiente jugada de peligro internándose por la derecha y haciendo que Pedro Toro detuviese su envío con la mano. Carlitos se hizo cargo, como de costumbre, pero esta vez se encontró con un Raúl Jiménez en modo estelar. Detuvo el cancerbero visitante el doble y acto seguido un remate con la cabeza de Rafa López a quemarropa que media Salobreja cantó como gol.

Aparición de Carlitos

No darían lugar los amarillos a tener que acabar acordándose de esas ocasiones fallidas. Los de Dani Rodríguez estaban siendo una apisonadora y Pedro Toro, con dos manos casi seguidas. Le dio dos oportunidades a Carlitos de redimirse. No desaprovechó ninguna de ellas el diez de los jienenses ganando su duelo particular con el portero.

De poco le sirvió al Levante parar el ritmo del partido con una trifulca comenzada por David Madrid frente a su banquillo, el Jaén Paraíso Interior FS no estaba dispuesto a desviar su atención con nimiedades. Gracias a ello abultó aún más su ventaja antes del descanso. Carlitos se sabe ya de memoria el camino hacia el punto del doble penalti porque lo recorrió por cuarta vez en la primera parte para anotar el tercero en su cuenta particular y también en la de su equipo.

Segundo tiempo

Sabía el conjunto valenciano que no le interesaba una segunda parte con el ritmo de la primera y se dedicó a interrumpir el juego de una forma muy efectiva. Solo una mano de Cecilio dentro del área fue capaz de dar al Jaén Paraíso Interior FS una oportunidad de disparo claro y si Carlitos había fallado poco desde los diez metros y imagínense desde la mitad. A la escuadra mandó el gaditano un balón que convirtió en el cuarto gol suyo y de su equipo.

Pese a que las ocasiones no eran las de los primeros 20 minutos, el señor de la posesión vestía de amarillo y el partido parecía totalmente controlado por lo que, cuando restaban doce minutos y medio para el final, David Madrid decidió que había llegado la hora de sacar al portero-jugador.

Podría haberse pensado que lo que quedaba de partido se convertiría en un pestiño insufrible con Jaén aguantando las embestidas pero tuvo su aquel. Mauricio deleitó con un disparo con la zurda, cuando la pelota le venía botando, que introdujo en la portería sin que el esférico volviese a tocar el suelo. Se las prometían felices los jienenses pero hubieron de pasar por un pequeño susto.

Dos goles prácticamente consecutivos de los granotas estuvieron a punto de apretar la contienda. Gallo abrió el marcador visitante y Maxi Rescia, desde la izquierda, anotó con la testa para reducir a tres la diferencia en el luminoso. En la pista la desigualdad había sido mayor y se encargaron los amarillos de reflejarlo en el luminoso. Michel empujó a placer un pase de Campoy cuando ya no había portero y además tuvo la fortuna de que Márquez utilizase su cuerpo para hacerse un gol en su propia portería. Dani Martín puso el fin a la fiesta con una vaselina imponente que la Salobreja agradeció coreando su nombre. Noche idílica para un Jaén Paraíso Interior FS que progresa adecuadamente.