Más Deporte Juan Carlos: «Todavía no hemos hecho nada» Juan Carlos quiso saludar a Ricardinho el pasado miércoles en el pabellón de IFEJA. / IDEAL Mantiene una gran amistad con el jugador del Jaén FS, Carlitos, y señala que le gustaría jugar un amistoso con ellos en verano El jugador del Real Jaén fue campeón de España infantil y cadete de fútbol sala JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 19 octubre 2018, 02:38

Los vínculos entre el Real Jaén y el Jaén FS son más fuertes de lo que se podría pensar. La transferencia natural entre ambos deportes, en las edades más tempranas, además de ser beneficiosa a nivel motriz deja curiosidades como la de Juan Carlos Fernández Polo. «Desde muy pequeñito he jugado al fútbol sala. He sido campeón de España de infantiles y cadetes empecé en este deporte. Pero firmé en la cantera del Real Madrid y ya lo tuve que dejar. Mis padres y mi familiares siempre me decían que yo era de fútbol sala».

Y el pasado miércoles, como otros 4.000 jienenses más, no se quiso perder el duelo entre el Jaén Paraíso Interior y el Movistar Inter. «Fui a ver a un amigo que juega en el Jaén FS, Carlitos, que hizo gol. Cenamos juntos, desayunamos juntos y estamos todo el día unidos. Tenía un compañero que se llama Burrito y el año pasado me lo presentó. Me llevo con él muy bien. Pasamos la mayoría del día juntos. Lo aprecio mucho, es una bendición de persona. Me gustaría jugar con él, pero sabiendo que está en Primera División y eso merece un respeto».

Además, aprovechó «para conocer a un gran jugador como Ricardinho, el Messi de ese deporte. Me trató muy bien. Una persona humana y sencilla. Me dijo que siguiera creyendo, que Dios es muy grande y que tenía que luchar por mi sueño. Le comenté que jugaba en el Real Jaén y estuvimos hablando de ambas situaciones».

Juan Carlos subraya que «el Jaén FS mereció ganar. A veces el deporte es injusto». Y no descarta jugar un amistoso entre ambas entidades. «En verano estaría bien organizar un partido cuando terminen las competiciones».

Interrogado por la actualidad del conjunto blanco señaló que «el liderato está a un paso. Y esa es nuestra idea. Tenemos que mantener la calma porque esto es una carrera de fondo. Ahora estamos en línea ascendente y tenemos mucha confianza en todos los compañeros, forma parte de la fórmula del éxito».

El jugador malagueño asegura estar «muy feliz por las victorias que estamos teniendo. Nos costó arrancar pero se están dando los resultados, gracias a Dios, y estamos más unidos que nunca».

Juan Carlos ya tiene olvidado el golpe que sufrió ante el Atarfe. «Tuve suerte en el gol que marqué en casa del Atarfe. Me estoy poniendo cada vez mejor y con ganas de seguir trabajando. La verdad es que tenía mucho dolor. Se me saltaron las lágrimas pero el equipo se quedaba con uno menos y aguanté. Estoy muy feliz por haber podido marcar. Me sirve para seguir teniendo confianza. Estoy completamente recuperado».

Del próximo rival destaca que «el Torredonjimeno es un equipo fuerte en su campo. Sabemos que estará nuestra gente, nos van a apoyar en el Matías Prats».

«Humildad»

El equipo ha cogido una buena dinámica. «A raíz de todo lo que ha pasado nos hemos unido más. Vamos todos a una, remamos para el mismo lado y somos una piña y por ahí debe venir el éxito. Aunque quiero dejar bien claro que todavía no hemos hecho nada. Hay que seguir trabajando duro porque esto acaba de empezar. Queda un mundo y hay que afrontarlo con mucha humildad y trabajo».

Ahora «las semanas son más completas, permiten más entrenamientos y se pueden preparar mejor los encuentros. La verdad es que el cuerpo técnico está poniendo todo de su parte y la ilusión se respira en el grupo. Creemos en el juego que estamos desarrollando».