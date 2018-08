Fútbol Sala Jordi: «No dejaremos que se repita lo de 2015» Jordi Campoy celebrando un gol la pasada temporada. / PEDRO J. CHAVES El jugador del Jaén Paraíso Interior FS habla para IDEAL tras arrancar la pretemporada amarilla ALBERTO ORTEGA JAÉN Domingo, 5 agosto 2018, 02:58

El Jaén Paraíso Interior FS ya está preparando una temporada apasionante y de las más exigentes a las que ha hecho frente la entidad en su historia. Quedó muy alto el listón en la campaña pasada y será muy difícil que los amarillos se queden cerca de igualar la gesta lograda pero desde el club afirman que por su parte no va a quedar.

Jordi Campoy, uno de los jugadores con más años de trayectoria en el club jienense y uno de los pesos pesados dentro del vestuario de la Salobreja, que asegura que el mes y medio de vacaciones se le ha hecho muy largo. «Un poquito sí. Tenemos siempre ganas de jugar a fútbol sala y tanto tiempo parado no nos gusta, aunque es cierto que este año tocaba disfrutar de unas merecidas vacaciones», explica él mismo.

Seguro que esas ganas de retornar al trabajo disminuían al pensar en que ahora le toca ponerse en manos de Jesús Torres. El preparador físico del Jaén Paraíso Interior FS es ya conocido por la dureza de las pretemporadas que diseña y también por los resultados que estas ofrecen. Preguntado por si uno lleva mejor con la experiencia estos veranos en los que les toca correr varias veces por las faldas del Castillo de Santa Catalina, el catalán afirma que «no hay mas remedio que acostumbrarse. Es el momento más duro de la temporada, reactivarse y recuperar la forma, es duro pero merece la pena».

Supercopa a la vista

Al menos al final de toda esa carga de entrenamientos físicos y horas y horas de carrera hay un objetivo tangible y que servirá de estímulo para que lo jugadores den el máximo. Así valora Campoy la motivación que supondrá la cercanía de la Supercopa de España: «Se hará menos dura la pretemporada jugándonos un título tan pronto. Personalmente la afronto con muchas ganas e ilusión por intentar conseguir un título más para Jaén».

La fórmula para vencer siempre al mejor equipo del mundo, al Movistar Inter, aún no se ha descubierto pero si hay un equipo que le tenga cogida la medida últimamente a los azulillos ese es el Jaén FS. Jordi cree que en esta ocasión la preparación física jugará un papel fundamental: «Tenemos que llegar a tope físicamente, ese es el plus que nos tiene que igualar un poquito las fuerzas».

2015 en el recuerdo

Como decíamos, Campoy es uno de los jugadores de la actual plantilla que más tiempo lleva en el club y ya estuvo en ese partido de 2015 en el que no tuvieron nada que hacer ante los interistas liderados por Humberto. Avisa de que el club ha cambiado mucho desde aquel encuentro y que él también. «He cambiado mucho. Cuando llegué era un jugador más atrevido con más descaro pero sin pensar tanto en el equipo. Ahora soy más cuidadoso en todas las facetas del juego y siempre miro más por los compañeros que por mí mismo. Creo que he madurado mucho desde que llegué», argumenta el ala.

Su experiencia será clave en un año duro y es que Jordi fue uno de los jugadores que tiró del carro en aquella temporada 2015/2016 en la que el equipo de la capital del Santo Reino acusó en demasía la resaca de ganar la primera Copa de España. Campoy advierte a todo el mundo de lo complicado de la temporada que tienen por delante: «Todos somos conscientes de que no se va a repetir una temporada como la del año pasado. Nosotros tenemos que pensar en trabajar duro y hacer bien las cosas y luego los resultados dirán donde tenemos que estar».

Asegura que la euforia que se ha generado al equipo le preocupa. No ha salido ni un solo abono a la venta para aquellos no fuesen socios la pasada temporada y el público espera un gran nivel de una plantilla que ha sufrido bajas pero mantenido el bloque. El temor a que se repita lo de la temporada 2015/2016 está ahí. «Un poco de miedo sí que tengo la verdad, pero fue una temporada muy extraña con muchos empates y dudo que se repita. Tanto el club como los jugadores que quedan de ese año hemos aprendido y no dejaremos que pase».

A nivel personal

Con todos los riesgos, la temporada que se le presenta al Jaén Paraíso Interior FS es ilusionante para todos sus componentes y Campoy no es una excepción. Estos son los objetivos que se marca a nivel personal para la temporada que comenzará en septiembre: «Pues me gustaría mejorar mi faceta goleadora y ser un poco más regular, pero creo que mi rendimiento hasta el momento ha sido bueno siempre y espero al menos que eso se mantenga así».

Su aportación al equipo va más allá de la pista y en los últimos años hemos visto como Jordi Campoy se convertía en uno de los líderes del vestuario. La salida de Boyis deja vacante una de las plazas de capitán y son muchos los que apuntan a que este podría ser él. «Sí que me gustaría llevar los colores de Andalucía en el brazo y representarlos cada sábado, pero no es algo que me preocupe ni que haya pensado. El año pasado estaba Mauricio de segundo así que imagino que será él este año y es el que dirige al equipo en pista cada partido», finaliza humilde.