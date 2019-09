Rugby Jaén Rugby firma ante el XV Hortaleza CR con diez ensayos (62-17) su tercera victoria Fran Víbora recibió el trofeo al mejor jugador del partido. El conjunto jienense ofreció el mejor homenaje al recordado César Carazo, fallecido de forma prematura el pasado 18 de julio JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Lunes, 30 septiembre 2019, 01:40

Quería Juan Alfredo Cerván, entrenador del Jaén Rugby, que el equipo impusiera su juego desde el principio del partido. Y así lo hizo en este día tan especial. La familia de Jaén Rugby rindió homenaje a su presidente César Carazo que falleció de forma prematura el pasado 18 de julio. Lo hizo de manera protocolaria, con regalos a su familia y minuto de silencio, y lo hizo jugando un rugby de mucha calidad y consiguiendo 10 ensayos.

Se dice en rugby que los partidos los gana la delantera y los tres cuartos deciden por cuánto. Es la manera de describir el juego en equipo. Desde luego, si algo define la tercera victoria consecutiva de Jaén Rugby no son sólo los 45 puntos de diferencia, sino, también, el esfuerzo colectivo. A los 2 minutos ensayó el tercera línea Timoti Marr. No se había cumplido el cuarto de hora de partido cuando el zaguero Fran Víbora consiguió un ensayo de 'pillo' con el que demostró por qué es titular indiscutible a sus 19 años. Facu Rutolo convirtió sólo el segundo, sumando un 12-0 para los locales nada más comenzar.

Los madrileños del XV Hortaleza peleaban cada metro y reaccionaron con su primer ensayo. Un espejismo, ya que la primera parte fue un monólogo verde. Los locales sumaron tres ensayos más antes del descanso. Especialmente aplaudido fue el conseguido por Yako Irusta porque la jugada nace con un robo de balón dentro de la 22 jienense y el joven centro recorrió todo el campo driblando rivales hasta posar el balón tras la línea de ensayo. Cuando el colegiado Federico Cosse pitó el final de los primeros 40 minutos el marcador reflejaba un 31-5.

En la reanudación, los madrileños aprovecharon la patada inicial para jugar dentro de la 22 jienense y anotar su segundo ensayo, obra de su medio melé Cedric Dos Santos. Lo transformó Francisco Carrión. Pero, como ocurriera en la primera parte, más que una reacción, se trataba de chispazos de buen juego del XV Hortaleza. El ensayo madrileño enseguida fue respondido por un rapidísimo Esteban Arean que volvía al puesto de medio melé en la alineación inicial de Jaén Rugby.

Con el calor, 31 grados a la sombra, los cambios eran obligados. De hecho, las dos escuadras hicieron saltar al campo a sus 23 jugadores. La entrada de Joe Marston en el ala por un notable Juan Navarrete le dio al juego jienense el impulso que necesitaba. Cerván también reemplazó a todo su paquete de delanteros a excepción de Germán Ariel, que volvió a capitanear al equipo jienense. No se resintió su contundencia y mantuvieron a raya a los de Hortaleza, incluso con un jugador menos cuando Matías Sánchez vio la tarjeta amarilla.

Es significativa la jugada posterior a la exclusión. Los madrileños sacan a lateral el golpe de castigo. Tras varias fases dentro de la 22 jienense -con otro golpe de castigo incluido- son parados una y otra vez por la defensa de Jaén Rugby a cinco metros de la línea de ensayo. Los delanteros, entonces, roban el balón y lo sacan jugando a la mano hasta casi medio campo. Después de dos agrupamientos, Facundo Rutolo y Joe Marston culminan el contraataque con una carrera de más de 40 metros del británico. Marston anotaría un ensayo más y Nandi Pulido otros dos. Con el tiempo casi cumplido llegaría el tercer ensayo del XV Hortaleza RC conseguido por Jean-Paul Enguerrand que dejaría el en el marcador 62-17 definitivo.

Al término del encuentro Alejandro Ravojc, gerente de Vertikaless, patrocinador de Jaén Rugby, entregó el trofeo de mejor jugador del partido a Fran Víbora. Víbora, de 19 años, pertenece a una generación muy prometedora de jugadores formados en la cantera de Jaén Rugby y que buscan un sitio en el primer equipo. Él ya lo tiene, no en vano, Juan Alfredo Cerván lo ha alineado como titular en los tres partidos disputados. Precisamente los equipos sub 16 y sub 18 de Jaén Rugby han comenzado su liga con victorias sobe el UR Almería.

El siguiente duelo será el próximo fin de semana en Madrid frente a A.D Ingenieros Industriales-Las Rozas, líder de la categoría con 14 puntos. Ambos se disputarán la primera plaza en esa cuarta jornada. El Jaén Rugby ha sumado 13 puntos: 4 por cada una de las victorias conseguidas más 1 punto-bonus ofensivo por haber superado este sábado los cuatro ensayos.