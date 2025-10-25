Jaén FS recupera la sonrisa ante O Parrulo Ferrol FS

Después de tres derrotas consecutivas, el Jaén Paraíso Interior FS encontró la fórmula perdida del gol. Doce tantos habían celebrado los amarillos en seis jornadas ... y siete le endosaron a un O Parrulo Ferrol FS, claramente superado en todas las facetas del juego.

Una necesaria dosis de confianza y moral para un bloque jienense exigido en la tabla para acercarse a los puestos de privilegio que dan derecho a disputar la próxima edición de la Copa de España. Ahora, a sólo tres puntos de distancia.

Jaén Paraíso Interior FSencontró muy pronto la llave que abre una puerta colosal, la del gol. Cumplido el primer minuto, Lemine, con algo de fortuna, abrió el marcador en una acción por banda izquierda en la que se marchó de su par por el centro y acabó superando al argentino Mati Starna. Yen la siguiente acción, Joao Salla estuvo muy cerca de ampliar la renta local. Buen inicio, con un bloque intenso, activo en los cortes y concentrado.

Poco después, Eloy Rojas casi replica la acción del uno a cero. Su disparo lo repelió la madera de la portería visitante.

Santa Cruz, en una acción individual plena de calidad, hizo el empate. Protegió el esférico y cuando observó un hueco lo aprovechó para sorprender a Carlos Espíndola con un latigazo por bajo. Mucha clase en este pelotero brasileño. En la siguiente acción, Power Raggiati perdió el mano a mano y la posibilidad de restablecer la ventaja amarilla con Starna.

Antes de llegar al ecuador del primer round, O Parrulo Ferrol entró en el bonus fatídico de las cinco faltas. Se abría una vía de agua en el sistema defensivo de los gallegos. Una falta tenían los jienenses en su casillero.

Sin embargo, el tanto visitante tuvo una incidencia positiva en la moral y el juego de los pupilos dirigidos por Gerard Casas que pasaron a dominar el choque por medio de la posesión del esférico. El Jaén FS se había diluido y cedido la iniciativa. Las dudas empezaban a aflorar en el Olivo Arena.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto en el minuto 14 buscando oxigenar las ideas de los suyos.

Dani Zurdo, internacional en los dos partidos de España ante Marruecos, con dos tantos en el último duelo, que hacía pocos minutos que había entrado en la cancha por vez primera, desbordó a su par por banda derecha y conectó con el argentino Alan Brandi. En el área destiló por sus botas algunas gotas de la enorme clase de pivot que atesora para, a la media vuelta, firmar el dos a uno.

Mati Starna agigantó su figura para desviar un disparo de Mati Rosa tras asociarse con Dani Zurdo. Pero tras el saque de banda de esa acción, el argentino marcó a placer en el segundo palo una asistencia del gaditano Eloy Rojas (3-1).

Reaccionó O Parrulo Ferrol FS en una jugada con Santa Cruz, a un toque, habilitando a Diogo que se encontró con Espíndola tapando todos los huecos. Muy atento el cancerbero del Jaén FS, como siempre que le toca ponerse bajo palos.

Un tanto para enmarcas

Eloy Rojas, partiendo una vez más desde la banda izquierda, batió a Starna limpiando de telarañas la escuadra de la portería rival con un latigazo lejano. Un gol para graba, degustar y mostrar a los jóvenes aprendices de jugadores con clase de este deporte. El Olivo Arena, en pie.

La opción de doble penalti no llegó hasta el minuto 18. Berthod se colocó bajo palos, pero Eloy Rojas, por bajo, mandó la pelota fuera de la jaula.

Yen el último minuto los jienenses también cometieron su quinta falta. Aunque el resultado ya no se movió.

Tras la reanudación, O Parrulo Ferrol buscó un tanto tempranero que le metiera en la lucha del duelo. Se topó con un Jaén Paraíso Interior FS muy ordenado y esperando atrás. Yasí se consumieron los primeros cinco minutos, sin sobresaltos.

O Parrulo Ferrol solicitó la intervención del VIR en una acción en la que los colegiados no apreciaron nada punible.

Míchel pidió que se parara el encuentro por un problema físico. Abandonó el terreno de juego visiblemente dolorido pero sin nada grave.

El bloque ferrolano buscaba hundir la defensa rival con las subidas de su portero. Con todo, no lograba traducir esas acciones en ocasiones de peligro.

Superado el ecuador del segundo round, el Jaén Paraíso Interior FS cometió su quinta falta. Pero los gallegos no supieron sacar rédito de esa situación.

Power puso el quinto en el marcador. Aprovechando un rechazo con el pie del meta rival tras disparo desde la derecha de Esteban. Partido decidido a falta de poco más de ocho minutos para el final.

O Parrulo Ferrol apostó por el riesgo del juego de cinco y lo pagó caro muy pronto. Un flojo pase horizontal lo cazó Mati Rosa para firmar el sexto tanto amarillo desde su propia cancha.

Los colegiados señalaron una pena máxima por una clara falta en el área sobre Eloy Rojas. Míchel no falló (7-1).

El Jaén Paraíso Interior FSvolverá a jugar ante su afición el próximo sábado, 1 de noviembre, a partir de las 20:00 horas ante Industrias García.