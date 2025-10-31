Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una acción de Alan Brandi en la victoria ante O Parrulo Ferrol del pasado fin de semana. Juan Pedro Sánchez
Jaén FS quiere una segunda victoria consecutiva que le acerque a la Copa

El conjunto amarillo recibe este sábado, a partir de las 20:00 horas, a un Industrias Santa Coloma que cuenta con un punto más en la tabla

José A. Gutiérrez

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:44

La octava jornada en Primera División comienza a vislumbrar el camino para muchos. Nos acercamos a rebasar el primer tercio del campeonato y las urgencias ... son palpables sobre todo a la hora certificar objetivos como la clasificación para la próxima edición de la Copa de España. Es el caso del Jaén Paraíso Interior FS recibe al Industrias Santa Coloma, a partir de las 20:00 horas, para medir su recuperación por segundo partido consecutivo en el Olivo Arena. Sólo les separa un punto y un triunfo dulcificaría el anhelo de estar en la Copa de España, todavía posible para ambos. El encuentro será dirigido por los colegiados Faubell Zaldívar y José Lázaro.

