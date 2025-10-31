Jaén FS quiere una segunda victoria consecutiva que le acerque a la Copa

La octava jornada en Primera División comienza a vislumbrar el camino para muchos. Nos acercamos a rebasar el primer tercio del campeonato y las urgencias ... son palpables sobre todo a la hora certificar objetivos como la clasificación para la próxima edición de la Copa de España. Es el caso del Jaén Paraíso Interior FS recibe al Industrias Santa Coloma, a partir de las 20:00 horas, para medir su recuperación por segundo partido consecutivo en el Olivo Arena. Sólo les separa un punto y un triunfo dulcificaría el anhelo de estar en la Copa de España, todavía posible para ambos. El encuentro será dirigido por los colegiados Faubell Zaldívar y José Lázaro.

El conjunto jienense, decimotercero con 7 puntos, llega con la moral reforzada tras golear 7-1 a O Parrulo Ferrol en su último encuentro en casa. Por su parte, el cuadro catalán ocupa la duodécima posición con 8 puntos, después de imponerse 5-4 a Family Cash Alzira en un partido muy disputado.

El Olivo Arena ha sido tradicionalmente un escenario favorable para los locales en este enfrentamiento. Los antecedentes lo demuestran. El pasado curso los de Dani Rodríguez se impusieron por 6-2, en la 2023-2024 por 6-1 y en la 2022-2023 por 3-2. La derrota se produjo en el curso 2021/2022 (1-2). De esta forma, de los cuatro duelos ligueros jugados en el pabellón jienense, Jaén FSse ha impuesto en tres, con un balance global de 16 goles a favor y 7 en contra. Pero las estadísticas no suman puntos.

Dani Rodríguez, se mostró satisfecho por el estado anímico de su equipo, aunque recordó que el triunfo reciente no debe generar confianza excesiva. «Anímicamente bien, está claro que era importante conseguir la victoria, pero sabemos que seguimos en una situación en la que tenemos que seguir sumando. La semana está siendo normal, de buen trabajo, pero sabiendo que esto no vale con una victoria. Tenemos que afrontar el partido de Industria como otra final, otros tres puntos que necesitamos para salir un poco de esa situación».

Sobre el rival, Rodríguez destacó las cualidades ofensivas de los catalanes y la necesidad de minimizar errores. «Es un equipo muy vertical, con muchísima movilidad y jugadores veloces. Cada pérdida la convierten en una transición peligrosa, así que habrá que tener mucho cuidado. Debemos tener claras nuestras ideas, aprovechar bien a los pívots y mejorar la efectividad en las jugadas de estrategia».

En cuanto al estado de la plantilla, el entrenador confirmó que, salvo algunas molestias, podrá contar con la mayoría de sus jugadores. «Eloy y Michel siguen con algunas molestias, igual que Lemine, pero en líneas generales todos están participando durante la semana».

Por su parte, Power señaló que «la victoria del pasado fin de semana ha servido para recuperar sensaciones y confianza. Nos la debíamos y se la debíamos a la afición». En relación con el próximo rival, Power subrayó la competitividad del conjunto catalán, al que considera un adversario exigente. «Son un equipo que mantiene una base desde hace muchos años, compiten muy bien, juegan de cuatro y corren más que nadie».