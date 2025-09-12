Jaén Paraíso Interior FS busca su primer triunfo liguero ante Movistar Inter El Olivo Arena acoge este sábado, a partir de las 20:00 horas, un duelo en el que se repite la final de la Copa del Rey con victoria de Inter (6-1)

José A. Gutiérrez Jaén Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:02

El Olivo Arena acogerá este sábado una batalla entre dos equipos dubitativos (20:00 horas). Tanto el Jaén Paraíso Interior como el Movistar Inter han dejado varias incertidumbres en su despliegue, por lo que una victoria ante un rival de renombre les dará alas y puntos. Los amarillos perdieron en la primera jornada liguera en casa ante Viña Albali Valdepeñas (4-5)y firmaron un empate a dos en su visita al feudo de Noia Portus Apostoli. Por su parte, Movistar Inter empató con el Barça (4-4) y con Córdoba Patrimonio de la Humanidad en estas dos primeras jornadas.

El choque será arbitrado por los colegiados, Andrés Botella y Francisco José Castillo.

De esta forma, la máxima categoría del fútbol sala español habrá disputado en apenas una semana tres jornadas íntegras. Un buen atracón que, de momento, saciará las ansias que todo aficionado al deporte experimentaba tras largos meses de verano. La semana próxima, eso sí, se interrumpirá por los compromisos internacionales de las selecciones. Como todo el mundo sabe, uno se va al parón con la sensación de los deberes hechos si lo último que ha celebrado es una victoria. Y el objetivo de los amarillos es sumar su primer triunfo liguero del curso.

Por su parte, el cuadro de Alberto Riquer busca seguir cogiendo buenas sensaciones en este tramo inicial de la temporada. El último partido ante los jienenses guarda buen recuerdo para los interistas, ya que fue en la final de la Copa del Rey en Cartagena. Un duelo en el que los de Torrejón se impusieron por 6-1 para conseguir el tercer entorchado copero de su historia.

Jaén Paraíso Interior. y Movistar Inter se han visto las caras en 28 ocasiones en el campeonato liguero desde que hay registros. Los interistas han conseguido 16 victorias, mientras que los andaluces, siete, habiendo empatado también en cinco ocasiones. El último precedente entre ambas escuadras en tierras jienenses data de la pasada campaña cuando el conjunto interista se impuso por 3-4.

Dani Rodríguez explicó que «hemos hecho dos partidos en los que creo que hemos merecido algo más. Ante Movistar Inter es importante sumar tres puntos e irnos con otra sensación al parón. Es un rival con mucha calidad. Ojalá que la pizca de suerte necesaria que nos ha faltado hasta ahora la encontremos. Debemos intentar ser un equipo. Inter es un bloque de chispazos, con jugadores que en cualquier momento te pueden resolver un partido. Hay que evitar los errores, con una buena salida de balón. Además, intentar ayudarnos entre todos para que esos chispazos individuales nos generen los menores problemas».

Más de 5.000 abonados

Por otro lado, Jaén Paraíso Interior FS celebra un año más el respaldo incondicional de su afición al superar, nuevamente, la barrera de los 5.000 abonados para la temporada en curso. Desde que el equipo disputa sus partidos en el Olivo Arena, la cifra de abonados no ha dejado de crecer, consolidando al club como uno de los referentes en apoyo social dentro del fútbol sala nacional.

El club quiere expresar su profundo agradecimiento a la Marea Amarilla, «cuyo compromiso y pasión convierten cada encuentro en el Olivo Arena en una auténtica fiesta del deporte. La fidelidad de los seguidores jienenses es un pilar fundamental del proyecto deportivo y un impulso constante para el equipo».

Además, el club recuerda que «la campaña de abonados seguirá abierta hasta el próximo 4 de octubre, brindando la oportunidad a los aficionados que aún no se han abonado de sumarse a esta gran familia y disfrutar de la pasión que se vive en el Olivo Arena».

Con este hito, Jaén Paraíso Interior FS reafirma su compromiso de ofrecer a su afición «un espectáculo deportivo de primer nivel y de seguir defendiendo con orgullo el nombre de Jaén en las competiciones nacionales», concluyen sus responsables.