Jaén FS El Jaén Paraíso Interior FS y las 'alas' de la afición Habrá Marea Amarilla en Jaén. / PEDRO J. CHAVES Los de Dani Rodríguez se jugarán este próximo sábado el seguir con vida en la semifinal del play off por el título con miles de hinchas apoyándoles ALBERTO ORTEGA Jaén Martes, 28 mayo 2019, 00:28

El Jaén Paraíso Interior FS se encuentra ahora mismo en las mismas circunstancias que el curso pasado. Los amarillos cayeron este pasado sábado en el primer partido de las semifinales del play off por el título ante El Pozo Murcia (al igual que ocurrió la temporada pasada ante Movistar Inter) pero aún no han dicho su última palabra en esta competición. La eliminatoria es al mejor de tres partidos y lo de Dani Rodríguez quieren que haya un tercer encuentro decisivo.

Si el año pasado el club presidido por Germán Aguayo pasó toda la semana preparando el Palacio de los Deportes de Granada para un desembarco amarillo que acabó siendo historia del fútbol sala nacional, por suerte esta vez podremos disfrutar en la capital del Santo Reino de uno de los mejores partidos de fútbol sala que se pueden ver en todo el mundo.

Todavía se desconoce el aforo exacto que tendrá el pabellón portátil que una vez más el club jienenses va a instalar en el interior de Ifeja, aunque el presidente desveló que este rondaría los 4.000 espectadores. Son 2.000 localidades menos que las que se vendieron en Granada por lo que es normal que la expectación que se ha levantado entorno a este encuentro haya acelerado el ritmo de venta.

Sin ir más lejos, el Jaén Paraíso Interior FS anunció ayer en sus redes sociales que ya son más de 1.000 las entradas que se han vendido para un choque que tendrá lugar este próximo sábado a partir de las 13:15 horas. No parece que la televisión vaya a ser un impedimento para que los amarillos vuelvan a protagonizar uno de los llenos más grandes de la temporada a nivel nacional.

El hecho de que el choque no se pueda celebrar en la Salobreja, cuyo aforo ya se habría completado, va a permitir por cuarta vez en lo que llevamos de campaña que el Jaén Paraíso Interior FS juegue como local contando con el aliento de miles de sus aficionados en las gradas. Desde el club aseguran que el ritmo de venta de las localidades no desciende. El precio de las mismas es de diez euros para los abonados del club y de quince para aquellos que no lo son.

Vuelta al trabajo

Y mientras se venden las entradas para tan decisivo choque, Dani Rodríguez y sus muchachos han vuelto hoy a los entrenamientos para intentar que este no sea su último partido de la temporada. Quieren forzar el tercero los amarillos pero el cansancio que acumulan en sus piernas hace que las sesiones que afrontan en estas últimas semanas de competición se resuman más bien al trabajo táctico y a la recuperación de los futbolistas que arrastran molestias.

Es el caso de Alan Brandi y Rafa López que siguen entre algodones y llegarán justo al enfrentamiento contra los murcianos. Se cuenta sin embargo con ellos, aunque mermados, para tratar de forzar un tercer encuentro que nunca han disputado los amarillos ya que la pasada temporada Movistar Inter venció en los dos primeros.

El plan deportivo debe ser el mismo porque si en algo coinciden todos los análisis es en el Jaén Paraíso Interior FS mereció mucho más en Murcia y que solo la suerte y la diferencia de calidad en la plantilla, hizo que la balanza se declinase hacia el bando de Giustozzi.

No se han comenzado aún los trabajos para levantar el graderío portátil en la Institución Ferial aunque desde el club explican que lo harán en breve y que la distribución será muy similar a los encuentros que ya se han disputado en esta instalación en anteriores ocasiones.