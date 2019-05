El Jaén Paraíso Interior FS renueva al mengibareño Míchel por cinco temporadas Míchel cumplirá 31 años vestido de amarillo. / PEDRO J. CHAVES El ala amarillo mostró su satisfacción, tras la firma del nuevo contrato, por seguir un lustro más en un proyecto con el que está identificado ALBERTO ORTEGA Jaén Jueves, 9 mayo 2019, 01:28

Hay noticias que uno desconoce pero que cuando saltan siente que las daba por hechas, como si no pudiera ser de otra manera. Esa fue la sensación que más de uno tuvo que tener ayer cuando el Jaén Paraíso Interior FS anunció que Míchel seguirá siendo futbolista del conjunto amarillos por muchos años más.

Todavía no ha terminado la primera temporada del jugador mengibareño a las órdenes de Dani Rodríguez pero ya ha convencido a este de que puede ser un hombre importante en el futuro del club. Es por eso que la entidad presidida por Germán Aguayo le ha hecho una oferta para continuar cinco temporadas representando al equipo de la capital del Santo Reino, a la que este ha respondido de forma positiva.

No ha escondido en ningún momento el jugador lo contento y feliz que se encuentra de, después de muchos años lejos de su casa jugando en la élite del fútbol sala español, ahora poder hacerlo en el equipo de su tierra y junto a su familia.

Miguel Moya Hoyo, que es como se llama el jugador realmente, tiene 26 años de edad y ha prolongado su vinculación con el Jaén Paraíso Interior FS hasta el año 2024, cuando tendría 31 años. Desde luego la apuesta que ha hecho el club en este sentido es muy fuerte por el futbolista que lógicamente se mostró orgulloso y satisfecho tras la firma de su nuevo contrato.

«Me siento muy feliz y muy orgulloso de seguir defendiendo este escudo cinco años más. Desde el primer día me han demostrado toda la confianza para adaptarme y dar lo mejor de mí. Estoy muy agradecido a la directiva, cuerpo técnico y a mis compañeros» declaró el futbolista en unas palabras recogidas por la web oficial del Jaén Paraíso Interior FS.

Alegría en la Marea Amarilla

La noticia fue celebrada con notoria alegría en las redes sociales y es que, a pesar de llevar solo unos meses en el club, Míchel se ha ganado el cariño de una afición que lo adora. No le ha costado nada al mengibareño pasar del resquemor con la Marea Amarilla, cuando era visitante, a ser ahora uno de sus ídolos. Se lo ha ganado a base de casta, de entrega y de buen fútbol sala.

Es llamativa la facilidad con la que el jugador ha encajado desde el primer momento en los esquemas de Dani Rodríguez, que se suele caracterizar por formar equipos enmarcadas y con muchas facetas del juego prediseñadas, que sueles costar a las nuevas incorporaciones. Una prueba de la confianza que el entrenador tiene en él es que el número 21 de los amarillos es uno de los encargados de defender el portero-jugador cuando su equipo lo sufre en contra.

«En mi primer año he podido vivir desde dentro todo el empeño y sacrificio que hay detrás para conseguir lo que se ha conseguido. Me encanta la manera de trabajar que hay y me siento muy identificado con el trabajo y los valores que transmite el Jaén Paraíso Interior FS», dijo el propio jugador acerca del compromiso que ha alcanzado con el club en tan poco tiempo.

Vuelta al trabajo

Tanto Míchel como sus compañeros se lamen estos días las heridas de la pasada Copa del Rey. Apenas va a tener tiempo alguno la plantilla de Dani Rodríguez para pararse a pensar en la derrota ante el FC Barcelona Lassa y es que este sábado volverán a vestirse de corto en los cuartos play off por el título que disputará el Jaén Paraíso Interior FS.

Enfrente un Osasuna Magna de sobra conocido y que viene de ser tercero en liga y de tener una semana más de descanso que los jienenes. Preocupa en especial dentro del cuerpo técnico jaenero la posibilidad de recuperar a hombres importantes como Alan Brandi o Rafa López que arrastran molestias después de la competición copera.

El primero de los tres partidos que compondrán los cuartos de final para el Jaén FS se disputará este próximo sábado a las 18:30 horas en la Salobreja y desde ayer mismo aquellos que lo deseen pueden hacerse con las pocas entradas que los abonados han dejado para el mismo. Se espera ambiente de gala en el pabellón capitalino para tratar de repetir el resultado del año pasado, cuando se apeó a los navarros.