Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior FS visita a los niños del Complejo Hospitalario de Jaén Imagen de la visita. / JAÉN PARAÍSO INTERIOR FS En un acto enmarcado dentro de su obra social, la plantilla al completo del primer equipo compartió la mañana con los menores internos ALBERTO ORTEGA JAÉN. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:42

No es extraño ya ver al Jaén Paraíso Interior FS realizar actividades que poco tienen que ver con lo deportivo. El club amarillo ha crecido a pasos agigantados en los últimos y en esta expasión no ha descuidado uno de sus pilares en lo que a organización e identidad se refiere: su obra social. Los chicos de Dani Rodríguez, además de prestar atención a sus entrenamientos y partidos, están acostumbrados a visitar colegios, acudir a todo tipo de actos benéficos y donar camisetas para todas las causas que llaman a la puerta del club, y no son pocas.

Ayer mismo cumplieron con un acto que viene siendo ya una tradición dentro de la institución presidida por Germán Aguayo, la visita navideña al Complejo Hospitalario jienense en la que los jugadores de Primera División hacen de Reyes Magos y amenizan un rato el tedio de los menores que tienen que estar hospitalizados.

Es continua la colaboración que tiene el club con al Asociación de Niños con Cáncer ALES y ayer, un año más, esta actividad estuvo coordinada por ambas instituciones. Consistió en una visita, habitación por habitación de los jugadores, cuerpo técnio y parte de la directiva del club, que repartieron juguetes, medallas, golosinas y merchadaisin del Jaén Paraíso Interior FS entre todos los pequeños.

«Para el club esta es una forma de devolver el cariño y el apoyo que nos brinda día a día la sociedad jienense. Cuesta muy poco venir y al menos sacar una sonrisa a personas que por desgracia en estos días no lo están pasando muy bien. Creo que es muy importante que el club siga colaborando en este tipo de labores y por eso vamos a seguir trabajando para que nuestra obra social ayude a aquellos que más lo necesitan», declaró para IDEAL Germán Aguayo una vez finalizado el acto.

Además el club desveló en un comunicado de prensa que durante la visita se ha aprovechó para grabar un vídeo que la entidad amarilla usará como felicitación navideña en los próximos días, dando una mayor visibilidad así a la situación que atraviesan muchas familias en la capital jienense.

Derbi andaluz

No descuida tampoco los entrenamientos un conjunto amarillo que mañana mismo comenzará la segunda vuelta en la liga reviviendo un derbi andaluz. Visita el UMA Antequera la Salobreja y, aunque el Jaén Paraíso Interior FS ya se encuentra en la Copa de España, los jienenses trabajan ya a destajo para cumplir el único objetivo que les queda esta temporada: estar en el play off por la liga.

Los lagartos amarillos deben aparcar a un lado la ilusión que han despertado tanto la Copa de España como la Copa del Rey para escalar plazas en la clasificación, algo que pasa por hacer que de aquí al final de la competición regular se escapen muy pocos puntos de su feudo. El empate de la primera vuelta ante los antequeranos servirá para que los jaeneros no tengan ningún tipo de relajación ante un conjunto que ya ha demostrado el enorme potencial que atesora.