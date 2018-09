Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior FS busca ante Valdepeñas ganar a domicilio La pista tendrá más de 4.000 localidades. / MIGUEL ÁNGEL CORBELLA Los amarillos además juegan hoy, a las 13:15 horas y emitido por Teledeporte, su tercera jornada de Liga ante el Viña Albali Valdepeñas ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 29 septiembre 2018, 00:58

El Jaén Paraíso Interior FS está un paso más cerca de tener su anticipo del Olivo Arena. El club tendrá que disputar sus encuentros como local ante Movistar Inter (17 de octubre) y FC Barcelona Lassa (20 de octubre) en un estadio provisional que la Institución de Ferias de Jaén (IFEJA) instalará dentro del pabellón cubierto con el que cuenta. Los más de 10.000 metros cuadrados que hay en dicha instalación albergarán un complejo que tendrá capacidad más de 4.000 espectadores y que además comenzará a construirse desde este mismo lunes.

La idea es que durante la próxima semana termine la instalación de las gradas pero esta no es la actuación que IFEJA va a acometer. Se transformarán dos de los baños en vestuarios con la instalación de unas duchas que quedarán instaladas de manera permanente. Se habilitará una zona para fumadores que contará además con una barra para servir bebida y comida antes de los partidos y en los descansos.

También se establecerá una sala de prensa y una zona mixta para que los medios trabajen en un pabellón para el que además habrá que reforzar la iluminación a petición expresa de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Todavía no se ha concretado el número exacto de localidad pero sí que se sabe que el club pone el lunes a la venta las entradas para los socios. Estos aunque entrará de forma gratuita a ambos choques deberán recoger sus tickets en la oficina del club y además podrán adquirir una entrada doble extra para los dos partidos por 20 euros. Este mismo 'pack' tendrá un coste de 25 euros para el público en general pero no será hasta el 10 octubre cuando puedan acceder a las entradas los no socios.

Hoy hay partido

Y a todo esto hoy los amarillos vuelven a la competición. A las 13:15 horas y emitido por Teledeporte, el Jaén Paraíso Interior FS jugará su tercera jornada de liga en un Quijote Arena que además de viejo conocido es en el que juega el Viña Albali Valdepeñas sus encuentros como local hasta que terminen la remodelación de su pabellón. Se espera ambiente excepcional entre dos aficiones hermanadas.