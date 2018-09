Fútbol Sala El Jaén Paraíso Interior no cobrará a sus socios ante Inter ni FC Barcelona La Marea Amarilla tiene motivos para sonreír. / IVÁN BALLESTEROS Los abonados amarillos entrarán gratis a la pista portátil que montará Ifeja para los dos choques que se jugarán en plena feria jienense ALBERTO ORTEGA JAÉN Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:25

Se le acumulan las buenas noticias a la afición del Jaén Paraíso Interior FS. Si hace un día se enteraban de que no tendrían que marcharse a otra ciudad para ver los partidos que disputará su equipo ante el Movistar Inter y el FC Barcelona (ambos se jugarán en plena Feria de San Lucas y no se pueden jugar en la Salobreja por no cumplir esta con los requisitos de las televisiones) ayer se enteraron además que todos aquellos que sean socios podrán ver estos dos enfrentamientos de forma gratuita.

Ambos se jugarán en una pista portátil que la Institución de Ferias de Jaén, presidida por Francisco Reyes, instalará en su pabellón cubierto para que así el Jaén Paraíso Interior FS no se vea obligado a un exilio como el que se vivió en el play off de liga de la pasada temporada en Granada.

El aforo del que dispondrá dicho estadio temporal será de aproximadamente 4.000 espectadores y ahora todos los esfuerzos del club se enfocan a que se agoten todas y cada una de las entradas para que se mande el mensaje de que el Olivo Arena se necesita y además cuanto antes.

Cada socio podrá adquirir además un pack de una entrada para cada partido al precio de 20 euros. Para el público en general también estará disponible este pack de entradas aunque el coste será de 25 euros. Para aquellas personas que solo deseen entradas para uno de los dos partidos, podrán adquirirlas al precio de 15 euros de forma anticipada y a 20 euros en taquilla.