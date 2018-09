Fútbol sala El Jaén Paraíso Interior FS se presenta por todo lo alto Foto de familia tras la presentación oficial. / IVÁN BALLESTEROS Al acto en los Baños Árabes acudieron el alcalde, el presidente de la Diputación, la delegada del Gobierno y el humorista Santi Rodríguez ALBERTO ORTEGA Jaén Viernes, 7 septiembre 2018, 00:33

No defraudó la presentación del Jaén Paraíso Interior FS. Ponía de largo a su plantilla y el club amarillo y también las equipaciones que lucirán sus futbolistas durante la temporada 2018/2019. El presentador del acto fue de auténtico lujo. Cuando uno hace las cosas con gusto se nota y Santi Rodríguez, el humorista jienense que destacado embajador de la Marea Amarilla amén de socio de honor del club, fue el maestro de ceremonias en una noche en la que se llenó el espacio escénico del Palacio de Villardompardo, hogar de los Baños Árabes.

Nadie se quería perder las que serán las nuevas camisetas del conjunto de Dani Rodríguez pero hubo que esperar a conocerlas, aunque nadie notó el tiempo de espera. Santi Rodríguez se encargó de hacer las delicias de la afición con un monólogo de esos que son capaces de arrancar las carcajadas a pares y que sirvió de preámbulo para un presentación digna de las estrellas de la NBA.

Un campeón de España no merece menor puesta de largo para su plantilla que la tuvo ayer el Jaén Paraíso Interior FS. Cañón de humo en la salida, descripción por parte del speaker de cada uno de los jugadores y aplauso de un respetable que ya sabe que este equipo además de competir otra vez entre la élite tendrá este domingo la oportunidad de conseguir un nuevo título.

Los dos más laureados que ha conseguido hasta ahora la entidad también estuvieron presentes en el acto de ayer. A la diestra de Santi Rodríguez lucieron las copas de España conseguidas en 2015 y 2018 para dotar, si es que cabía, de un tono más espectacular a un escenario que contó con una pantalla en la que, desde mucho antes de que comenzara el evento, se pudieron ver imágenes de la histórica temporada que el Jaén Paraíso Interior FS ha dejado atrás.

Intervenciones

Nadie se quiso perder tamaña puesta de largo. No faltaron los responsables de las distintas instituciones jienenses, encabezadas por Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, y Javier Márquez, alcalde de la capital. Ambos en sus intervenciones dejaron patente la necesidad que tiene el equipo, la ciudad y la provincia de contar con el ansiado Palacio de Deportes que, según palabra de Márquez no tardará en empezar a construirse. Ambos hicieron hincapié en que el acuerdo entre las instituciones implicadas en el acuerdo es total y que la situación de bloqueo que sufre en estos momentos su construcción no debería tardar en cambiar.

También intervino Ana Cobo, delegada del gobierno andaluz en Jaén, quien recalcó lo importante que es para la comunidad autónoma contar con un equipo en la mejor liga del mundo y además con una repercusión mediática como la que está consiguiendo el club presidido por Germán Aguayo.

Este fue el último en tomar la palabra y, tras entregar una camiseta de esta temporada a Santi Rodríguez, agradeció a todos los estamentos de la sociedad jienenses el apoyo que brindan a su proyecto a la vez que aseguró que su Junta Directiva seguirá trabajando por más éxitos. ¡Ah!, y en cuanto a las camisetas no se pierdan la rosa y morada (la primera seguirá siendo amarilla y la segunda negra) que está causando furor.