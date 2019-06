El Jaén Paraíso Interior planta clara pero se queda en el camino a la final LNFS Lo intentó hasta el final ante ElPozo Murcia pero la calidad individual de los murcianos acabó haciendo que la temporada se acabe en IFEJA R. I. Jaén Sábado, 1 junio 2019, 15:58

No comenzó bien el partido para el Jaén Paraíos Interior porque, igual que en Murcia, comandó pero vio como se adelantaba su rival. Miguelín abrió la lata gracias a una jugada de estrategia. No decayó el ritmo del conjunto amarillo y al final llegó el premio. Le devolvió la jugada triando de pizarra y permitiendo que Carlitos devolviese las tablas al marcador cuando solo se llevaban siete minutos de partido. Mauricio lo intentó poco después con un disparo de primeras que no entró por muy poco y, aunque no se adelantó el Jaén, se confirmó que el partido iba por la senda que quería Dani Rodríguez.

Siguió el juego por los mismos derroteros, con más intensidad que vistosidad y con un dominio claro por parte local. Ramón, Mauricio y Piqueras lo intentaron con disparos lejanos que no terminaban de coger dirección a portería pero, al contrario de lo que pasó en Murcia acabó llegando el premio que merecía nuestro equipo. Michel puso un balón al segundo palo, en un disparo de falta, que Brandi mandó a la portería. También la fortuna nos sonrió porque Matteus, a falta de dos para el descanso, estrelló un balón en el poste que bien podría haber acabado siendo el empate.

3 Jaén Paraíso Interior Espíndola, Mauricio, Alan Brandi, Míchel y Piqueras. También jugaron Campoy, Ramon, Rafa López, Carlitos y Giasson. 4 ElPozo Murcia Fede, Xuxa, Valerio, Álex y Miguelín. También jugaron: Matteus, Pito, Andresito, Fernando y Darío. Goles Miguelín 4′ (0-1); Carlitos 7′ (1-1); Alan Brandi 16′ (2-1); Álex 22′ (2-2); Campoy 24′ (3-2); Andresito 27′ (3-3); Pito 40′ (3-4). Amonestaciones Los colegiados amonestaron a Míchel 10′, Rafa López 12′, Piqueras 13′, Ramon 19′ y Alan Brandi 33′ de Jaén Paraíso Interior FS y a Pito 24′ de ElPozo Murcia FS.

Se llegó con la mínima ventaja a favor de los locales al descanso pero nada más volver del mismo la mala fortuna volvió a cebarse con el conjunto jienense. Rafa López la tuvo en el mano a mano y Fede se encontró la pelota y en la siguiente jugada Álex encontró el hueco en el segundo palo y la cambió para hacer el dos a dos. Campoy nos volvió a adelantar en una nueva jugada a balón parado pero Andresito tiró de zurda para volver a empatar.

Volvieron a arreciar los amarillos y entonces apareció el cancerbero rival para salvar a los suyos. Tremenda la mano que le sacó a Rafa López cuando quedaban solo seis de partido. Dos faltaban cuando Carlitos dispuso de un doble penalti pero Fede le acabó leyendo las intenciones. Pito tiró entonces de la enorme calidad que tiene para anotar a menos de uno para el final y meter a su equipo en la final.