Jaén tiene ganas de fútbol sala La Salobreja se llenó para ver un amistoso ante el UMA. :: pedro j. chaves La Salobreja, llena para ver un encuentro de pretemporada del Paraíso Interior FS ALBERTO ORTEGA Jueves, 23 agosto 2018, 03:11

El Jaén Paraíso Interior FS decidió premiar a su afición, por el incondicional apoyo que le brindó la pasada temporada y por las muestras de apoyo que no cesan durante el verano, con un partido a puerta abierta y sin coste de entrada ante el UMA Antequera de Primera División. Este duelo sirvió para confirmar dos cosas: que el conjunto amarillo está cogiendo poco a poco el tono competitivo y que Jaén tiene muchas ganas de fútbol sala.

Hizo un calor insoportable en el pabellón de la Salobreja y aún así este se llenó hasta la bandera para ver el que fue el primer partido de los amarillos ante su público esta temporada. No decepcionó el espectáculo y, a pesar de que se notó el cansancio en las piernas de uno y otro equipo, el final trepidante con un gol de Mauricio a falta de cuatro segundos que dio la victoria a los jienenses, hizo que el mereciese la pena.

Viernes Mañana mismo el club juega la VII edición del Trofeo del Olivo ante el Valdepeñas Córdoba El próximo día 28 visitarán los amarillos esta ciudad.

Cuentan desde el club que lo que más llamó la atención del partido ante el cuadro malagueño es que entre la gran asistencia de público muchos de los espectadores no son habituales de la Salobreja. Este año la entidad presidida por Germán Aguayo no ha podido sacar a la venta ningún carnet de nuevo abonado y. con muchos de los socios de vacaciones o viendo el choque a través de la televisión oficial del club, fueron muchos los jienenses que no disponen de un asiento asegurado durante la competición los que se acercaron para ver al equipo que tantas alegrías está dando a sus paisanos.

Y no solo de la capital. El martes destacó entre los asistentes al partido un nutrido grupo de la localidad de Valdepeñas, que fletó un autobús expresamente para acudir al choque vista la expectación generada entre los más pequeños del pueblo. Disfrutaron ellos y 1.100 personas más de un conjunto que poco a poco está cogiendo el tono competitivo.

In crescendo

Le quedan algo menos de dos semanas de Dani Rodríguez para preparar a los suyos de cara a la primera cita oficial del curso que será la Supercopa de España y en este periodo los jienense disputarán hasta cuatro partidos amistosos más. El próximo será mañana mismo ante el Viña Albali Valdepeñas, de Primera División, y de nuevo se disputará en la Salobreja. Será con motivo de la VII edición del Trofeo del Olivo.

Avisan desde el club que la asistencia será también muy importante para este enfrentamiento, al que los socios entrarán de forma gratuita mientras que el público en general habrá de pagar cinco euros, y también de que se espera un importante desplazamiento de aficionados de Valdepeñas. La buena relación entre ambas aficiones y la cercanía entre las localidades facilitarán que haya no pocos manchegos en las gradas.

Córdoba será el siguiente destino de los amarillos una vez disputado ese choque, el próximo día 28 de agosto. La última parada de pretemporada la tendrán los jienense en la Copa de Andalucía, el fin de semana del 1 y el 2 de septiembre, en el que también han quedado emparejados para las semifinales con el equipo cordobés. La idea es también jugar la final que tendrá lugar ese domingo como último duelo.