El Jaén FS no encuentra su personalidad y pierde 4-0 frente al Barça FS

El Jaén Paraíso Interior FS merece el beneficio de la duda, pero lo cierto es que en este inicio de curso liguero el conjunto amarillo ... ha perdido su principal seña de identidad. Irreconocible, ha dejado de competir.

Tres derrotas consecutivas, con 13 tantos recibidos por sólo tres marcados. Una debacle que pone en serio riesgo la presencia jienense en la próxima edición de la Copa de España.

Los culés son líderes en solitario, dan continuidad a la buena racha y siguen evolucionando favorablemente en este inicio de temporada. Ya suman cinco victorias, las cinco de manera consecutiva, y un empate; y se mantienen invictos en la Liga.

El conjunto azulgrana, dirigido por Javi Rodríguez, que fue capitán del Barça FS y defendió los colores del club desde 2006 hasta 2012, llegaba en un gran momento de forma, invicto y máximo realizador liguero.

Las dinámicas no cambiaron en el Palau. En el arranque, pérdida de balón de Míchel, bien presionado por Matheus que conecta con Gauna y su asistencia cruzando la cancha la convierte en gol, libre de marca, Pito. Su séptimo tanto del curso. Está volviendo su mejor versión en este inicio de curso.

Respondieron los amarillos con un disparo cruzado de Bynho, el jugador con las ideas más claras en ataque durante el choque, que no alteró el marcador.

Espíndola sacó una mano salvadora ante Adolfo. En el otro área, Power se asoció con Bynho pero Dídac salvó el lanzamiento. El Jaén FS parecía que empezaba a mostrar sus credenciales ofensivas. Un espejismo.

En una acción parecida a la del primer tanto del partido, pero cambiando a los protagonistas y el lado de la cancha, Espíndola evitó el dos a cero con una estirada de su pie derecho milagrosa ante Neguinho. Una de las paradas de la jornada.

Pese al resultado adverso, el Jaén Paraíso Interior FSno le estaba perdiendo la cara al duelo. Intentaba discutir la posesión del esférico a su rival y generaba complicaciones a Dídac. Pero camino del ecuador del primer round seguía sin encontrar la llave que abre una puerta colosal, la del gol.

Un internacional con ADNjienense como Antonio Pérez amplió la renta en el minuto 12. Un tanto de muy bella factura, inapelable, en el que aprovechó un balón dividido, a unos 15 metros, con el que el ex amarillo fusiló a un Espíndola muy enfadado porque faltó contundencia hasta el final en una acción que había estado bien defendida. Un duro mazazo para un conjunto que estaba reviviendo tras un pésimo inicio.

Dani Rodríguez apostó por el riesgo del portero jugador con algo más de seis minutos para llegar al descanso. Fue un espejismo porque duró solamente unos segundos.

Los errores penalizan, y mucho. Carlos Espíndola salió de su portería, bien en un principio para tapar un pase en largo, pero después se complicó la vida, asumiendo un riesgo excesivo al no soltar el esférico e intentar un regate innecesario con el que facilitó el tanto de Sergio, el tercero local, su cuarto de la temporada. Yahí se enterraron las esperanzas visitantes de presentar batalla.

Esteban forzó la quinta falta local con 4.20 por jugarse. Un necesario balón de oxígeno para los amarillos del que tampoco sacaron rédito. Power estrelló el lanzamiento contra la barrera. Y en la continuación de la acción, tras saque de esquina, le faltaron unos centímetros para conectar con la pelota y acortar distancias en el marcador.

Espíndola repitió error al sumarse al ataque por la derecha, su intento de disparo, flojo, acabó en un regalo al rival que el Barça FSno desaprovechó. Adolfo, cuarto máximo goleador de la historia del fútbol sala blaugrana, marcó a placer.

El repertorio de errores groseros en esta primera mitad era impropio de un Jaén FSque siempre ha presumido de solidez y sobriedad defensiva.

Despojado de su personalidad defensiva y sin ideas a la hora de romper los corsés tácticos rivales, el Jaén FSestaba deambulando como un bloque sin alma. Se marchó al túnel de vestuarios con respiración asistida, en estado muy crítico.

Segundo round

La segunda mitad fue un trámite tan innecesario como ejemplo de impotencia amarilla. El Barça FS bajó el ritmo sin perder el control del duelo. En ningún momento pasó apuros.

El choque se reanudó con algo más de intensidad amarilla en defensa que sólo se tradujo en dos faltas innecesarias.

Con todo, algo más reconocible el Jaén FSen esta segunda mitad, probando a Dídac con lanzamiento lejanos. En el otro área, Espíndola salvó ante Sergio.

Los locales estuvieron cerca de firmar el quinto en una transición eléctrica que terminó con Mati Rosa muy cerca de introducirse el balón en su propia portería. El palo lo evitó.

Los jienenses no encontraron el camino del gol. A falta de cinco minutos para el final, el Barça FS entró en el bonus fatídico de las cinco faltas.

Con 3.38 por jugarse, Dani Rodríguez asumió el riesgo del juego de cinco. También los amarillos cometieron su quinta falta. Ypoco segundos después, Antonio se cobró la sexta. Eric Martel mandó el esférico a la madera, pero los colegiados consideraron que Espíndola se había adelantado. En el segundo intento el meta jienense fintó la subida y desvió con su pierna el balón.

No generó peligro el Jaén FS, incluso Espíndola tuvo que salvar el quinto en una contra liderada por un Fits poco generoso con su compañero.

El marcador no se movió porque los blaugranas no necesitaron forzar la máquina. Líderes con 16 puntos ante un Jaén FSque, con cuatro en su casillero, está más cerca de los puestos de descenso que de las posiciones de privilegio.

Es hora de seguir dando cariño a una plantilla no exenta de calidad que no encuentra su sitio, porque es ahora cuando más lo necesitan. El Jaén Paraíso Interior FS buscará reencontrarse con la victoria el sábado 25 de octubre, cuando recibirá en el Olivo Arena al O Parrulo Ferrol a partir de las 18:30 horas. Un partido clave para recuperar sensaciones y volver a sumar de tres ante su afición.