Fútbol Sala El Jaén FS ata el apoyo de Caja Rural y ve acercarse la llegada del Olivo Arena El Jaén Paraíso Interior FS firmó la renovación del patrocinio de Caja Rural por una temporada más. / JAEN FÚTBOL SALA El presidente de la Diputación Provincial anunció, en la firma del convenio del club con la entidad financiera, que falta la licencia de obras ALBERTO ORTEGA JAÉN Miércoles, 3 octubre 2018, 01:08

Tuvo una mañana productiva en el día de ayer el Jaén Paraíso Interior FS. El club, con su presidente Germán Aguayo a la cabeza y acompañado por la plantilla al completo del primero equipo, acudió al Parque Tecnológico de Geolit para firmar el convenio mediante el cual Caja Rural seguirá siendo por tercera temporada consecutiva el segundo máximo patrocinador del club.

«Es un placer contar con el apoyo de Caja Rural que, después de la Diputación Provincial, es nuestro principal patrocinador. Tiene visibilidad en todos nuestros soportes porque tratamos de devolver el apoyo que ellos nos dan con esa promoción de su marca. Desde el Jaén Paraíso Interior FS estamos muy agradecidos», declaró tras la firma el presidente de la entidad amarilla.

Claro que por entonces ya había escuchado de boca de su presidente la intención que tiene Caja Rural de Jaén no solo de seguir apostando por el proyecto de los jienenses en la máxima categoría del fútbol sala nacional, sino también de ampliar la aportación que hace al mismo. «Además de seguir apoyando, el año que viene, si Dios quiere, porque este año hemos dado poco, vamos a dar más y además le he dicho a Márquez que aumente nuestros presupuestos para poder ascender nuestra aportación. También quiero que nuestra fundación también ayude al fútbol sala», dijo el propio presidente José Luis García Lomas.

En el acto estuvo también presente el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes quien, aunque no quiso reconocerlo ante los medios, tiene gran parte de la culpa del patrocinio que ayer se firmaba. «Yo lo único que hice fue hablarle a los responsables de la Caja Rural de Jaén de la enorme labor que desde el Jaén Paraíso Interior FS se está haciendo. La auditoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala asegura que la pasada temporada fueron más de diez millones de euros los que obtuvo de retorno económico el club, por lo que es un gran instrumento de promoción», explicó Reyes.

«Creo que hay que agradecer a la Caja Rural de Jaén que siempre que se le propone que participe o apoye cualquier evento está ahí. Quiero agradecerle a su presidente que me haya invitado a estar aquí en este acto de firme de este acuerdo que nos va a permitir que por tercer año consecutivo sea uno de los principales sponsors del Jaén Paraíso Interior FS. Un equipo que ha despertado ilusión en la provincia, que tiene la mejor afición de España, que nos dio grandes alegrías la temporada pasada y que estoy convencido de que seguirá dándolas este año, especialmente por el esfuerzo y el trabajo que realizan sus jugadores y, como no, su junta directiva que no deja de trabajar para mantener el club con la dificultades que esto supone», añadió el máximo responsable de la Diputación Provincial.

Acabó el acto con una foto de familia que ya se ha convertido en tradicional. Pero antes de eso Francisco Reyes también había aclarado ya en qué situación se encuentra el proyecto de nuevo Olivo Arena.

Nuevo pabellón

«Estamos pendientes de que nos den la licencia de obras y, si nos la dan, espero que podamos sacar a licitación en los próximos quince días esta obra de más de 20 millones de euros en los próximos días. Espero que en el año 2020 podamos jugar allí», aclaró Reyes.

Mientras tanto, al conjunto amarillo no le queda otra que prepararse para disputar sus dos próximos encuentros como local en el pabellón interior de la Institución de Ferias de Jaén. Ya han comenzado los trabajos para cambiar la iluminación de la zona correspondiente a la pista y hoy mismo estarán en dichas instalaciones responsables de la Liga Nacional de Fútbol Sala para supervisar los pormenores de un proyecto que permitirá que los dos mejores partidos de la temporada se queden Jaén. Desde el club aseguran que el ritmo de venta de entradas está acompañando, así que todo apunta a fiesta del fútbol sala en Feria.