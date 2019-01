Fútbol sala Jaén FS se ahoga en casa del campeón El conjunto de la capital jienense pagó haber contado únicamente con dos días de descanso tras su partido copero ante Palma Futsal. / MOVISTAR INTER Ricardinho marcó el ritmo de un Movistar Inter que destiló una sinfonía coral | Los jienenses no encontraron su identidad, lastrados tras el esfuerzo ante Palma, y se toparon con un muro llamado Jesús Herrero JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 20 enero 2019, 00:24

Se quedó sin batería en casa del campeón liguero y lo pagó caro. El Jaén Paraíso Interior FS no pudo destilar su juego, exhausto no logró ser fiel a su habitual personalidad. Los de Dani Rodríguez acusaron el esfuerzo realizado el miércoles en Copa del Rey para doblegar al Palma y, además, se toparon con una muralla llamada Jesús Herrero bajo palo.

Ricardinho no tardó en destapar el tarro de sus esencias. Disparo desde más de 20 metros que dibujó una preciosa parábola para estrellarse en el poste de la portería defendida por Iker. Y a renglón seguido, en un lanzamiento cruzado que superó un mar de piernas rivales, volvió a acertar con la madera.

Los locales estaban metiendo mucho ritmo al choque. Conscientes de que el bloque amarillo lleva el sello que imprime su técnico, Dani Rodríguez, una alta intensidad defensiva. El salmantino Dani Martín fue el primero en probar al muro Jesús Herrero.

El partido estaba dejando acciones para grabar y degustar en casa. Pase picado del mago Ricardinho que Borja toca de primera para superar con una vaselina la salida de Iker. El balón no acabó en la jaula por unos centímetros.

A los cinco minutos Marcel debutaba con los locales. Y en el minuto seis Herrero salvó un rebote de Dani Martín que casi se convierte en el primer tanto.

La enorme calidad de la plantilla azul motiva que jugadores como Rafael o el ex de Jaén Paraíso Interior FS, el internacional Solano, se quedaran ayer fuera de la convocatoria.

Ricardinho, no podía ser otro, abrió la lata con un disparo lejano que sorprendió a un Iker al que le tapó la trayectoria Humberto. O'Mágico estaba decantando el duelo.

Movistar Inter seguía disfrutando de las ocasiones más claras. En una contra Gadeia repetía rozando madera.

Una acción individual de Bebe, que se escapó de Campoy, acabó con un disparo que se le coló a Iker por debajo de las piernas. Segundo mazazo de los locales ante unos lagartos que no habían sacado aún sus garras.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto para reorganizar a los suyos y pedirles un punto más de intensidad. En el siguiente ataque Jaén FS apostó por jugar de cinco. No le gustaba al arquitecto el guión del encuentro y quiso cambiar la dinámica. El primer ataque fue un disparo seco de Jordi Campoy que puso en apuros a Jesús Herrero.

No era el día de los amarillos. Mauricio tuvo la ocasión más clara a falta de tres minutos para el descanso. Cuando el esférico se dirigía lánguidamente hacia la portería rival con Herrero superado apareció el portugués Ricardinho para evitar el gol jienense. Y en la continuación de la jugada, Daniel recortó con mucha calidad para asistir a Pola en la frontal que no falló en la definición.

Inicio prometedor

Arrancó el segundo round con un prometedor intercambio de golpes que auguraba un partido disputado pese a la desventaja en el luminoso. Mucho más equilibrado en ambas áreas. Además, a los cinco minutos Movistar Inter había cometido ya cuatro faltas por solo dos de los de la capital jienense.

Pero a Bebe le dejaron un hueco enorme en el lanzamiento de una falta y el cordobés lo aprovechó para firmar su segundo tanto.

El viento soplaba a favor de las velas azules. Movistar Inter destilaba una sinfonía coral que se estaba mostrando muy afinada.

Con diez minutos por delante los locales entraban en el bonus fatídico de las cinco faltas. Al Jaén FS se le abría una vía por la que intentar abordar a su rival. Lo que no estaban encontrando por juego podía aflorar por el cañón de Carlitos.

Tocaba arriesgar. Pero el Jaén FS también firmó su quinta falta con ocho para llegar al final.

Cuando no puede ser, no se puede y además es imposible. Los minutos pasaban y los lagartos no daban con esa acción que les hiciera oler sangre. No salía nada conforme al plan ideado. Y cuando se hacían bien las cosas, las menos veces, aparecía Herrero para salvar a los suyos. En dos ocasiones ante Rafa López.

No había mucho que perder y Dani Rodríguez apostaba por el juego de cinco. Pero en el primer ataque la jugada acabó con un agarrón de Campoy y lanzamiento de diez metros para Movistar. Salió Espíndola que le ganó la mano a Ricardinho.

Herrero salvó el primero en una acción de Míchel que mereció el premio del gol. Un tanto que llegó poco después, con mucho suspense, por mediación de Dani Martín. El salmantino necesitó dos intentos para romper el muro de Herrero.

La zurda mágica de Ricardinho decidió el choque, si no lo estaba ya, con un toque preciso para superar a Míchel. Respondió Dani Martín con el segundo tanto de su cuenta.

Y Jesús Herrero, desde su área, estuvo muy listo para hacer el sexto y poner el broche al duelo.