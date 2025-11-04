Intenso despliegue policial para el partido del Real Jaén y el Linares Deportivo

La Policía Nacional ha preparado un intenso despliegue para el partido de fútbol previsto el próximo 9 de noviembre entre el Real Jaén CF y ... el Linares Deportivo en el Nuevo Estadio de La Victoria y que ha sido declarado «de alto riesgo».

Así lo ha indicado en una nota el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, tras la reunión que ha presidido este martes con responsables de la directiva y del equipo de seguridad de ambos equipos. Un encuentro en el que ha estado acompañado por el comisario jefe de la Unidad de Coordinación de Operaciones del CNP, Diego Saavedra, y que también ha contado con responsables de Policía Local de ambas ciudades.

Fernández ha explicado que este derbi provincial lleva sin disputarse desde enero de 2020, por lo que se va «a desplegar un amplio dispositivo de Policía Nacional para garantizar la seguridad de un partido que ha sido declarado de alto riesgo».

Además, la Policía Nacional ha trasladado a los clubs «distintos condicionantes especiales que tendrán que ser cumplidos íntegramente para asegurar la convivencia entre aficionados».

«Hablamos de un esfuerzo policial muy intenso y por ello también contaremos con unidades de Intervención Policial que van a reforzar el despliegue de agentes tanto en Linares como en Jaén; Los desplazamientos de ambos equipos serán escoltados por la Policía Nacional y trabajaremos de forma coordinada con las policías locales, que ya se han puesto a nuestra disposición», ha explicado.

El subdelegado ha precisado que el dispositivo de seguridad «se iniciará por la mañana» del próximo domingo «y abarcará ambas localidades, tanto en Jaén como en Linares, de forma que ambas aficiones estén supervisadas». Además, habrá «restricciones especiales de tráfico y de aparcamiento», por lo que se recomienda «que se lleven a cabo consultas previas por parte el público asistente».

«Por otro lado, también contamos con la colaboración de las directivas del Real Jaén CF y del Linares Deportivo, quienes se han comprometido a difundir sendos comunicados en redes sociales para hacer un llamamiento a los aficionados y que la rivalidad no llegue a ensombrecer la gran fiesta deportiva que se espera para este domingo», ha concluido el subdelegado.