Reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno de España. Subde Jaén

Intenso despliegue policial para el partido del Real Jaén y el Linares Deportivo

El derbi provincial, considerado de «alto riesgo» y que será el 9 de noviembre, lleva sin disputarse desde enero de 2020

E. López

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

La Policía Nacional ha preparado un intenso despliegue para el partido de fútbol previsto el próximo 9 de noviembre entre el Real Jaén CF y ... el Linares Deportivo en el Nuevo Estadio de La Victoria y que ha sido declarado «de alto riesgo».

