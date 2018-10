Fútbol Importante empate rojillo Los rojillos vuelven a puntuar fuera de casa. / ANTONIO ROSILLO El CD Torreperogil logró un empate a uno en su primera visita al Loja CD JESÚS MUDARRA JAÉN Lunes, 29 octubre 2018, 00:17

Era la primera vez que el CD Torreperogil y el Loja CD se veían las caras en competición oficial y seguro que quedará para Torres y los suyos un buen recuerdo de su primera visita al Medina Lauxa. El empate conseguido ayer por los rojillos es, sobre todo por la entidad del rival que tenían enfrente, uno importantísimo para la consecución del objetivo. Más si cabe si tenemos en cuenta como se puso el partido para ellos.

Arrancó el encuentro siguiendo los derroteros que se esperaban. La intensidad estaba garantizada con Diego Delgado y Torres ocupando cada uno de los banquillos y, aunque fue el del Loja el que vio cómo su equipo se hacía con el control de la pelota y el tempo del choque, los jienense aguantaron a las mil maravillas el primer arreón de los locales.

Gracias a la posesión, los lojeños fueron erosionando poco a poco, moviéndolo de lado a lado, al conjunto rojillo y esto acabó dando sus frutos. Faltaban diez minutos de primera parte aún cuando Juanfran consiguió situarse en una posición franca de cara a la portería torreña y efectuar un disparo cruzado que serviría para adelantar a los suyos en el marcador.

Se fueron los locales con esa mínima ventaja a favor en el marcador al descanso pero aquellos que aquel momento creyesen que ya tenían el partido encarrilado se equivocaban. La segunda mitad fue harina de otro costal. La mayoría del control seguía siendo lojeña pero los de Torres se asomaban cada vez con más peligro a la portería local.

Consiguieron llegar con vida al final del encuentro los torreños y un equipo con su oficio se desenvuelve a las mil maravillas en esas circunstancias, cuando ya no hay nada que perder y sí mucho que ganar. No consiguieron ganar el partido los jienenses pero sí sacar un punto. Este llegó a falta de 40 minutos para que el trencilla señalase el final del encuentro. No podía ser otro mas que Angelillo, el hombre gol de este equipo, el que consiguiese un tanto que a la postre valdría su peso en oro. Tuvo que remar aun mucho el conjunto de Torreperogil para acabar conservando ese empate pero lo supo a hacer con buen fútbol y con la veteranía que ostentan muchos de los hombres que componen su plantilla.

Al final se consolidó ese reparto de puntos al que están más que acostumbrados en el conjunto torreño. Casi la mitad de los partidos que llevan los de Torres disputados esta temporada han acabado en empate y es que el de ayer el quinto en lo que llevamos de curso deportivo. Por desgracia este empate, pese a haberse conseguido en un campo difícil y darse por bueno, no sirve para que los de Torres pasen la semana fuera de los puestos de descenso. Durante los próximos días el CD Torreperogil dormirá sabiendo que ahora mismo se encuentra en la decimoctava posición de la tabla clasificatoria y que este jueves le toca derbi ante el Real Jaén.