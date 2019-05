Jaén FS IFEJA acogerá la semifinal del play off por el título entre el Jaén Paraíso Interior FS y El Pozo Murcia La Marea Amarilla volverá al IFEJA. / PEDRO J. CHAVES Las entradas han salido a la venta con precios entre los 10 y los 15 euros para el segundo partido que se jugará el sábado 1 de junio en Jaén ALBERTO ORTEGA Jaén Miércoles, 22 mayo 2019, 20:20

Este año no habrá que emigrar. El Jaén Paraíso Interior FS anunció ayer lo que todos esperaban, que su semifinal del play off por el título de liga, ante El Pozo Murcia, se disputará en IFEJA. Ya se sabía que este encuentro, el segundo de la serie, no se podría jugar en la Salobreja ya que esta no cumple con los requisitos exigidos por Televisión Española, que es la que emitirá el encuentro a través de su canal Teledeporte.

La Marea Amarilla se temía que, al igual que ya ocurrió el año pasado ante Movistar Inter, tuviese que desplazarse hasta Granada. De hecho no fueron pocos los granadinos que se manifestaron en redes sociales pidiendo el Palacio de los Deportes de la ciudad nazarí albergase de nuevo un encuentro del Jaén FS, pero la intención del club presidido por Germán Aguayo siempre ha sido la de jugar en Jaén y finalmente esto podrá ser así.

Así lo anunciaron ayer tanto él como Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, tras una reunión entre el organismo público y la directiva del club en la que se barajaron las distintas posibilidades y se estableció que la mejor de ellas era la de jugar en IFEJA.

No se ha aclarado cuál será finalmente el aforo con el que contará en esta ocasión el pabellón portátil que instalará el club en IFEJA pero la cifra podría rondar los 4.000 asientos. Este año el Jaén Paraíso Interior FS ha tenido que jugar en este escenario en tres ocasiones. Las dos primeras, ante Movistar Inter y FC Barcelona Lassa en apenas cuatro días, el pabellón se llenó hasta la bandera con 4.000 aficionados amarillos, mientras que en el tercer encuentro, el que se disputó precisamente contra El Pozo Murcia, se instalaron algo menos de 2.400 localidades.

Antes de que llegue el choque del IFEJA, el Jaén Paraíso Interior FS tendrá que acudir este sábado a la pista del El Pozo Murcia para jugar el primer partido de una eliminatoria en la que está en juego la final del play off y participar la próxima temporada en la Futsal Champions League. Será a partir de las 13:15 (también televisado por Teledeporte) cuando los de Dani Rodríguez empiecen a jugar contra los de Giustozzi y no estarán solos a pesar de disputarse el choque en tierras murcianas.

En apenas un día, la peña Olivo Mecánico ha llenado los dos autobuses que la Diputación Provincial ha donado para que la Marea Amarilla pueda alentar a su equipo en directo. A expensas de saber si se habilita algún autocar más ya se sabe que serán más de un centenar los aficionados jaeneros que alentarán a los de Dani Rodríguez en las segundas semifinales de su historia en el play off de la mejor liga del mundo.

Ya a la venta la entradas

El club amarillo también comenzó ayer la venta de las entradas para este duelo que será el segundo de la serie. Como de costumbre, los socios son los grandes beneficiados ya que su entrada tendrá un coste de diez euros y además tendrán su entrada garantizada hasta el próximo martes día 28 de mayo. Aquellos que no sean abonados del club tendrán que abonar 15 euros y además deberán acudir a comprar cuanto antes sus entradas porque la demanda de las mismas, como aseguran en el club, está siendo muy alta.

Todavía no se ha puesto ni un solo asiento en el IFEJA y ya se sabe que la revancha entre el Jaén Paraíso Interior FS y El Pozo Murcia será un espectáculo digno de lo mucho que hay en juego. Una vez más el equipo de Dani Rodríguez se encuentra ante la oportunidad de lograr algo inédito en la provincia.